這裡的蔣介石銅像最多 年吸客160萬人次
2017-02-28 22:41
慈湖園區的蔣介石銅像最多、且來者不拒，年吸客160萬人次。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕文化部宣布推動中正紀念堂轉型，近年每逢228和平紀念日，相較於各地都會發生前總統蔣介石銅像遭惡意潑漆、破壞等行為，桃園市大溪慈湖「兩蔣文化園區」的紀念雕塑公園來者不拒，10多年來收留原本矗立各地的蔣介石銅像，累計219座，另有孫文27座、蔣經國2座，有別於「去蔣化」的氛圍，這裡去年約吸客160萬人次，不過，仍較鼎盛時期約少了100萬人次。
市府觀光旅遊局長楊勝評表示，慈湖紀念雕塑公園是民國88年由升格前的大溪鎮公所設置，103年12月底升格後由市府風景管理處接管，當初移交時園區內塑像共計218座，因接收各機關、學校移置，目前園區銅像共計248座，園區的銅像是「記錄歷史而非紀念個人」，經營模式不會改變。
桃園市議員楊朝偉也說，民進黨桃園市長鄭文燦的民意支持度已超過藍綠，對於慈湖園區的規劃，他主張拋開藍綠、不要對立，外縣市不要的蔣介石銅像都歡迎送到這裡，另外，慈湖陵寢目前由國軍衛戍，還有三軍儀隊官兵站崗，每日儀隊整點交接是另一項觀光亮點，地方希望能保留繼續成為慈湖的觀光特色，並帶動相關產業拚經濟。
慈湖園區的銅像有全身、半身，也有坐姿與騎馬的塑像，每一座雕塑材質不同，神情也都不同，但都具有藝術價值，整個園區以步道方式串聯銅像的擺放位置，最大的雕像是高雄市所捐贈的坐姿蔣介石銅像，當年拆掉時被切割10多塊，幾經交涉後被載至園區擺放，經修復後命名為「傷痕與再生」，並獨立展示在園區草坪上。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台日對抗賽Live》打擊群大爆發 中職聯隊3分勝日本
- 台日對抗賽》中職打線大爆發 洪總賽後這麼說
- 鹿港夜間龍舟賽 擴大拉長一個月
- 〈紐約性愛檔案〉第一次約會 男女攻防戰
- 比真人貴？西班牙妓院「性愛機器人」時價過高遭怨
- 回應總統姪子投書 張靜明天辦「道歉」記者會
- 達比修飆154Km 明天看殷仔
- 花蓮２月共4場爆禽況 撲殺近2萬隻鴨
- MWC機王較勁 Sony全球首推4K HDR手機
- 網傳韓國整牙快又好 牙醫揭真相
- 台日對抗賽》王柏融開轟、陳俊秀3打點 中職首戰告捷
- 鼓鼓珍惜工作機會 休假想看河馬拉屎
- 同廠商年拿8標案？ 北市客委會主委：是3年6案
- 被爆想要奢華婚禮 王心凌很灰心
- 小辭典》5G 萬物皆聯網就靠它
- 邵雨薇不怕有洋蔥 傲秀天生好刀工
- 高職免試入學 週休假期修學分
- 奧斯卡史上最糗 最佳影片頒錯啦
- 祝「228快樂」被罵低能 爆乳小模生氣了...
- 僑委會擬定計畫 助僑界紀念二二八
- 國道警察稽查大客車、叮嚀職業駕駛人勿疲勞駕車
- MWC預告5G時代 3年後商轉
- 罵小三「賤人」有罪嗎？ 高院擬設大法庭統一見解
- 林宥嘉新手人夫 承諾今年辦婚宴
- 228連假全國掃毒 逮1410毒蟲
- 3310重現江湖 台灣恐不來電
- 《屏東首例》竹田傳禽流感 撲殺2255隻肉鴨
- 落蒂 詩二首
- 學生製作家譜 分享家族故事
- 織羅部落家鄉味 民眾體驗葛鬱金
- 70年日式道班房 變身「故事館」
- 台日對抗賽》輸球小久保不在意 王柏融登日本網路熱門討論人物
- 冷空氣誘發過敏 連假咳嗽患者大增
- 高雄水果進軍中東 搶1千6百萬訂單
- 蘇州驚現山寨版倫敦塔橋
- 吉米身家約11億 奧斯卡僅拿46萬
- 〈台灣人在世界角落〉媽媽開心 他也就開心
- 最常違規… 以為虧損未申報
- 吃定中風婦 復健師盜領近百萬存款
- 自由限時批》「川習會」的葫蘆裡 會對「一中」賣什麼膏藥？！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：這裡的蔣介石銅像最多 年吸客160萬人次
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分