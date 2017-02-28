這裡的蔣介石銅像最多 年吸客160萬人次

慈湖園區的蔣介石銅像最多、且來者不拒，年吸客160萬人次。（記者李容萍攝）

2017-02-28 22:41

〔記者李容萍／桃園報導〕文化部宣布推動中正紀念堂轉型，近年每逢228和平紀念日，相較於各地都會發生前總統蔣介石銅像遭惡意潑漆、破壞等行為，桃園市大溪慈湖「兩蔣文化園區」的紀念雕塑公園來者不拒，10多年來收留原本矗立各地的蔣介石銅像，累計219座，另有孫文27座、蔣經國2座，有別於「去蔣化」的氛圍，這裡去年約吸客160萬人次，不過，仍較鼎盛時期約少了100萬人次。

市府觀光旅遊局長楊勝評表示，慈湖紀念雕塑公園是民國88年由升格前的大溪鎮公所設置，103年12月底升格後由市府風景管理處接管，當初移交時園區內塑像共計218座，因接收各機關、學校移置，目前園區銅像共計248座，園區的銅像是「記錄歷史而非紀念個人」，經營模式不會改變。

桃園市議員楊朝偉也說，民進黨桃園市長鄭文燦的民意支持度已超過藍綠，對於慈湖園區的規劃，他主張拋開藍綠、不要對立，外縣市不要的蔣介石銅像都歡迎送到這裡，另外，慈湖陵寢目前由國軍衛戍，還有三軍儀隊官兵站崗，每日儀隊整點交接是另一項觀光亮點，地方希望能保留繼續成為慈湖的觀光特色，並帶動相關產業拚經濟。

慈湖園區的銅像有全身、半身，也有坐姿與騎馬的塑像，每一座雕塑材質不同，神情也都不同，但都具有藝術價值，整個園區以步道方式串聯銅像的擺放位置，最大的雕像是高雄市所捐贈的坐姿蔣介石銅像，當年拆掉時被切割10多塊，幾經交涉後被載至園區擺放，經修復後命名為「傷痕與再生」，並獨立展示在園區草坪上。