追思會前 東峰228公園紀念碑遭潑紅漆
2017-02-28 19:14
〔記者蔡淑媛／台中報導〕二二八今年70週年，東區東峰二二八紀念公園今舉行和平追思會前，卻發現紀念碑遭人潑紅漆，緊急清洗仍難刷淨，水泥碑和地面滿是紅漬，充斥油漆味，追思會雖由副市長張光瑤主持照常舉行，也引來受難家屬不滿，抱怨市長沒來、參與人太少、儀式太簡單，不被尊重。
東峰二二八公園紀念碑傳出今天清晨遭人潑漆，早上被承包清潔公司發現，水泥碑、碑文和滿地全是紅漆，趕在紀念會前清洗一番，但水泥碑和地面仍留下大片明顯紅漬，與會的受難者家屬和追思者感到錯愕與痛惜，北區錦平里長游金隆難過說，二二八歷史事件，應和平面對、理性檢討，紀念碑被潑漆太不應該。
今年二二八追思主場辦在大里國光二二八公園，會後東峰二二八公園在11點多接著舉行，張光瑤主持致辭表示「紀念不僅是追思爭取民主自由的先人，也是希望為下一代能創作更好的生活環境」，並與民政局蔡世寅、立委黃國書、市議員邱素貞等人與二二八受害家屬一同向紀念碑獻上百合花，表達對受害者的追思，全程約半個小時。
有受難家屬現場表達不滿，認為市長不來、參與人僅30人、儀式太簡單，中午現場也不搭棚子，不受尊重，民政局則解釋兩處公園是每年輪流主辦二二八追思會，儀式簡單隆重。
往年二二八時蔣介石銅像潑漆事件頻傳，今年台中卻傳出二二八紀念碑被潑紅漆，民政局長蔡世寅強調，二二八對很多人是傷痛的時刻，希望大家不要做激烈手段，能和平相處；警方表示公園沒有監視器，已經調閱附近路口監視器，追查可疑人物，揪出潑漆人。
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