「當年差點死在國民黨阿兵哥槍下」柯爸柯媽淚縱橫
2017-02-28 16:48
柯爸柯媽想起當年二二八的慘況，不禁老淚縱橫。（記者蔡彰盛攝）
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台北市長柯文哲父親柯承發及母親何瑞英下午與228受難者家屬，一起參加新竹市228紀念音樂會，向亡故的亡魂獻上百合花。柯承發致詞時，回想起遭迫害的父親，與柯媽不禁老淚縱橫，令在場人感動不已。
柯承發說，父親柯世元是小學老師，靠微薄薪水扶養9個子女，228事件時，為了保護校長和多名老師，竟被抓到憲兵隊嚴刑拷打，遍體鱗傷只剩半條命，回家後即病入膏肓，嚥氣前還喃喃不忘年幼兒女，告訴家人「我不能死」，隔天就撒手人寰。
他回憶228發生後幾天，他還在念新竹中學2年級時跑去看熱鬧，就現在的新竹市府後方，國民黨的阿兵哥突然胡亂開槍，差點把他打死。他感嘆老父為了228被抓走，只活到53歲就死了，而他能活到87歲，可見應是老天有幫忙。
柯承發暗批國民黨某立委說，2年前他與柯文哲參加追思會，竟被說成「父子假哭、作秀」，他希望做人不要這樣，為了台灣好，不論是對岸來的，還是國民黨、民進黨，住在台灣就是台灣人，應該為將來一起發展打拚。
而何瑞英對於公公在228受到的苦難，當時憲警為了逼口供，被打到無法走路，只能用爬的，放出來後整天只看著天上，全家陷入困境。事後柯家人甚至落到沒錢念書的窘境，柯媽不禁淚水直流，每每想到228事件，就讓她覺得很辛酸。
竹市各界228紀念音樂會在市長林智堅帶領下，向受難者默哀1分鐘，並與受難者家屬逐一獻花，以告慰228亡魂。
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