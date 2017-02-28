228沒加害者？ 李進勇：最扭曲的歷史現象

雲林各界228紀念會在228公園舉行，縣長李進勇與受難者遺屬黃文輝一起在受難者紀念碑前獻花悼念。（記者黃淑莉攝）

2017-02-28 16:45

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣府今天在下午2點28分，在古坑228紀念公園舉辦228和平紀念會，縣長李進勇與受害遺屬一起為受難者默哀祝禱，李進勇指出，228事件有被害者沒有加害者，這是世界不曾看過、最扭曲的歷史現象，盼政府能儘速還原228事件真相。

228事件受害者遺屬黃文輝特地偕同妻子參加今天紀念會，李進勇攙扶著黃文輝與所有與會者手持洋桔梗，在「牽咱ㄟ手」歌聲中走向受難者紀念碑前獻花，隨後一起施放象徵和平、自由的汽球，紀念會簡單莊嚴，最後還分送228和平糕。

李進勇指出，228事件本質是外來政權要維持建立統治基礎，用武力、恐佈手段來迫害台灣社會菁英及無辜百姓，造成很大傷亡，接著國民黨政府又用白色恐佈、戒嚴的手段來掩飾事件，不准任何人來碰觸這事件議題。

此外，還透過造神運動，把一個可能的加害者變成神格化，到處可以看到他的雕像，這對被害者是何其殘酷，台灣社會因此產生嚴重扭曲受傷，解嚴至今30年，雖然228議題不是禁忌，但不管再多討論、紀念活動，仍無法看到事件的原貌，因為太多的歷史資料被掩蓋無法解禁，致真相不明，這也是我們需面對的嚴重問題。

李進勇強調，有被害者沒有加害者是世界沒有看過、最扭曲的歷史現象，今年許多海外遺屬千里迢迢回來台灣，他們共同願望是希望能還原歷史真相，追究事件真兇，期盼台灣政府能立即投入轉型正義的工程，還原228事件的真相，讓台灣社會對歷史記憶有正確的認知，進而促進族群間的相互包容，也唯有如此包容才有可能、諒解才能存在。

雲林縣長發送228和平糕。（記者黃淑莉攝）