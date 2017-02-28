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228被害人遺書 「為台灣新生願以悲劇終生」

2017-02-28  15:33

〔記者詹士弘／雲林報導〕「為台灣新生願以悲劇終生，絕不悲觀絕望。」二二八被害者之一的顧尚泰，擔任西醫，29歲英年遭到槍決，今天其堂弟顧烱吉帶來遺書影本至「三姓公廟」，讀其遺書感受到其面對死亡，從容就義的態度，讓人動容。

虎尾「三姓公廟」祭祀的三尊神祇都是二二八事件的受難者，包括西醫顧尚泰、中醫師李持芳和文化界的王濟寧，3人都是台中人，在起義過程中搶得日本的軍火，南下雲林支援反抗軍，但不幸遭人密報而被逮捕，被押至目前的虎尾市場（當年的馬場）槍決，屍體曝曬街頭，無人認屍，過了數天之後才被善心人士收埋里埒內公墓。

民國66年地方士神在現場興建10坪大的廟宇祭拜祂們，並命名為「三姓公廟」。

「因為二二八事件，顧尚泰家破人亡。」顧烱吉說，顧被槍決後，其父與長子都出家當和尚，未來會將他的遺書納入族譜中。

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  • 顧尚泰的遺書影本。（記者詹士弘攝）

    顧尚泰的遺書影本。（記者詹士弘攝）

  • 堂弟顧烱吉帶來顧尚泰遺書影本。（記者詹士弘攝）

    堂弟顧烱吉帶來顧尚泰遺書影本。（記者詹士弘攝）

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