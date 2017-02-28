花蓮228追思會 受難遺族籲撤除慈湖駐衛警

2017-02-28 12:52

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮228關懷協會今早在和平廣場舉行「追思音樂會」，受難者家屬張七郎之孫張安滿受邀上台致詞時，呼籲力推轉型正義的蔡政府，還必須做到對「歷史轉型正義」的責任，確實發掘、公布歷史真相，並要求撤除慈湖駐衛警、儀隊表演，讓世界看到台灣已成為真正崇尚自由的國度。

228事件發生迄今屆滿70年，花蓮受難者家屬自有紀念會以來，每年均出席活動，不少受難遺族雖已高齡，今早仍帶著子孫緬懷親人，步履蹣跚地的來到紀念碑前，一想起家人當年受到的迫害，不禁悲從中來，臉龐滿是淚痕。

張安滿是228事件中，花蓮縣張七郎父子3人命案的遺族，也是張家第二、三代唯一留下的男丁，他今天代表受難者家屬致詞，呼籲民進黨政府不能與蔣介石為同路人，必須讓歷史公諸於世，強調如果再不好好發掘真相，台灣歷史將留下不完整的一頁。

他說，蔡政府應做到對歷史轉型正義的責任，停止中正紀念堂對屠殺人民的兇手，進行英雄式的崇拜，應改作為紀念台灣民主的轉型正義堂，陳列對台灣民主有貢獻的人士，成為台灣人永久的紀念。

張安滿強調，歷史轉型正義的第一步，還要撤除包含慈湖及中正紀念堂的所有駐衛警，以減輕軍警負擔，並取消所有儀隊表演，讓全世界的人看到台灣願意面對歷史，並已轉型成為崇尚自由、和平的國度。

行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛、花縣228關懷協會及受難者遺族，相繼在紀念碑前獻花、追思。許傳盛說，盼民眾以肅穆心情，追思不幸罹難的台灣人民，努力還原事件真相，一起面對這段不能被遺忘的歷史。