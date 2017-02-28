悼228失蹤父親 日男返基隆和平島追思

2017-02-28 12:03

〔記者林欣漢／基隆報導〕日籍男子青山惠昭的父親青山惠先於228事件時失蹤，去年青山惠昭跨海打行政訴訟勝訴，成為第一位因228事件獲賠的外籍受難者家屬，青山惠昭今天遠從沖繩來到基隆和平島福德宮參拜追思，他說，還要協助其他受難者家屬申請賠償金，平反正義。

青山惠先於1933年從日本到基隆和平島捕魚，與妻子生下青山惠昭，之後被徵召到越南打仗，戰後返回基隆尋親，卻遇上228事件，就此失去音訊，青山惠昭研判，父親可能是被國民黨軍隊帶到和平島一帶處決。

去年2月，青山惠昭跨海打行政訴訟勝訴獲賠600萬元，青山惠昭說，「228事件及賠償處理條例」未規定外籍人士不適用，今天回基隆看父親，也與另2名受難者家屬申請賠償金，希望事實認證跟賠償能夠順利。