「機槍掃射無辜」 90歲老警備隊長憶228當年

今天是228事件70週年，當年維持台中治安的「27部隊」警備隊長黃金島回憶，他親眼目睹國軍使用機槍掃射無辜市民，讓他至今仍憤恨不平。（資料照，記者佟振國攝）

2017-02-28 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕今天是228事件70週年，當年台中成立一支武裝民軍「27部隊」維持台中治安，最後更起身抵抗國民黨軍隊。有媒體報導，「27部隊」警備隊長黃金島回憶當年慘況，他親眼目睹國軍使用機槍掃射無辜市民，讓他至今仍憤恨不平。

據《壹週刊》報導，現年90歲的黃金島回憶228事件發生後，台中人紛紛起義抵抗國民黨軍隊，他也在台中的自由路親眼目睹大屠殺，許多中國士兵坐在卡車上拿著機關槍掃射老百性，黃金島說，很多女生當時都擔菜出來販賣，就這樣在馬路上被射死。

報導也提到，黃金島憤恨說到，他認為戰場的原則就是不能殺無辜的人，過去他在日治時代從軍，被日本人下令槍殺海南島的人民，他就抗命沒有下手，但之後卻看到中國人用達姆彈掃射台灣民眾，黃金島斥責說「足可惡ㄟ！」