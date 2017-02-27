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吳敦義極力捧馬 馬英九冷回不多談

前總統馬英九出席二二八公園福德宮祈福法會。（記者林良昇攝）

2017-02-27  21:41

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九、前副總統吳敦義、前台北市長郝龍斌今晚參加二二八公園福德宮祈福法會，「馬、吳、郝」難得同台，三人互動不多；吳在致詞時特別「捧馬」，再提到是馬英九讓他做行政院長和副總統，是馬「領導有方」，但馬在致詞時並未回應吳，倒是玩起了有獎徵答，刻意沖淡政治味。

二二八公園福德宮今晚舉行聖誕千秋祈福法會，馬英九、吳敦義、郝龍斌皆到場參與，並抽出大獎與民眾同歡；郝在致詞時並未說太多政治話題，僅提到二二八公園福德宮的土地公管總統府、行政院、立法院，是全台第一土地公。

吳敦義致詞時則說，土地公保佑總統府、行政院、立法院，他剛好都有被保佑到，而行政院長、副總統都是馬英九讓他做，而他做行政院長時經濟成長率最高，是「馬總統領導有方」，神的方面就是土地公有保佑，人的方面是馬有領導。

吳敦義還說，希望台灣的土地公與中國的土地公溝通，在一中各表九二共識的基礎上，維護兩岸永遠和平穩定發展。

不過，雖然吳敦義在致詞時多次提到馬英九，但馬在致詞時並未多有回應，倒是有意降低政治味，與現場民眾玩起有獎徵答，未多在政治議題上多作著墨。

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