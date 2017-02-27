悼念二二八受難校友 日本中央大學親贈千羽鶴

日本中央大學校長酒井正三郎率團來台悼念二二八，並親贈由中央大學附屬中學校所摺之千羽鶴。（記者呂伊萱攝）

2017-02-27 20:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕二二八事件明滿70週年，日本中央大學校長酒井正三郎今天率團訪台，悼念在二二八中受難的中央大學校友。酒井正三郎表示，二二八事件中有留日背景的百名受難者中，以中央大學的11名畢業生為數最多，非常令人遺憾，此次帶著非常純粹的哀悼之意前來，希望促進台日之間的親善交流，也使中央大學與台灣的緣份更加增長。

日本中央大學前身為法律學校，如今雖擴展為綜合大學，仍是影響日本政經領域的重要力量。中央大學與二二八事件之間的關聯為人所知，是起源於一頂學生帽。日本中央大學經濟學部教授中川洋一郎於2011年三月參觀台北二二八紀念館時，發現櫥窗內有一頂早年的中央大學學生帽，詢問後得知該帽屬於中央大學校友、前台灣省參議員林連宗。二二八事件期間，林連宗與同為中央大學校友的律師李瑞漢及其胞弟李瑞峰，三人遭憲警誘捕後從此下落不明。三名校友遇害一事引起中央大學高度關注，中川教授後與綜合政策學部長松野良一啟動二二八研究計畫，尋訪校友遺族，計畫成果也刊登在中央大學刊物上。

中央大學一行人包括校長、法學部長中島康予、松野良一與文學部長都筑學等人，昨舉行訪台記者會。酒井正三郎致詞時說，二二八事件中有留日背景的百名受害者中，以中央大學的11名畢業生為數最多，非常令人遺憾，此次帶著非常純粹的哀悼之意前來，聊表心意，希望促進台日之間的親善交流，也使中央大學與台灣的緣份更加增長。

中央大學訪團也帶來一束由中央大學附屬中學校全體學生所摺的千羽鶴，及一封哀悼信以表慰問，由酒井正三郎代念致意，該信寫道，眾多台灣前輩因讓人痛心的二二八事件、未能實現志願便離世，非常令人遺憾。作為後輩所能做的，是謹記前輩、以同窗身分繼承遺願，並為台灣、日本與世界和平竭盡全力，作為見證謹奉上全校學生所摺的千羽鶴，由衷表示哀悼。

二二八基金會董事長薛化元則說，國民黨過去常稱「台灣沒有法政人才」，但單看中央大學受難者有為數不少的法政前輩，就知道國民黨所說的不是事實。這些受難菁英也反映出，當時這些不幸事件，其實就是沒有法治秩序的政權，統治較現代的法治台灣所造成的悲劇。薛化元強調，不能讓前輩白白犧牲，要記取歷史教訓，珍惜自由民主人權，避免悲劇重演。

二二八受難者李瑞漢長子李榮昌與前駐日代表許世楷均出席活動，許世楷表示，二二八事件迄今70年以來，有許多人參加紀念儀式，但中央大學是第一個以大學團體來參與的，使他非常感動；他也提及，過去二二八研究基本上是台灣內部的悲劇，以及國民黨與台灣人的對抗，但此次日本中央大學來訪與近日中研院舉辦的二二八國際研討會，都擴展到二二八對國際的影響，讓他有很大的感觸。許世楷並在會中分享其父許乃邦在林連宗三人被帶走的當晚，亦在同個屋簷下的往事。中央大學一行人明天也將參加二二八中樞紀念儀式。

根據二二八基金會統計，在二二八事件中受難的日本中央大學校友包括林連宗、李瑞漢、李瑞峰、湯德章、葉振佃、陳金能、王清佐、張旭昇、王金星、葉秋木與陳天階等11人。