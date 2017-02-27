筌聖軟禁移工14年 綠委：若屬實將成台灣之恥

2017-02-27 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄豆干工廠筌聖涉非法雇用、軟禁4名外籍移工，其中1名印尼女外勞，更被囚長達14年。然而業者僅坦承非法雇用有錯，絕無限制行動。對此，民進黨立委林俊憲表示，「若真有使人為奴隸的情事，實是當代台灣之恥」。

林俊憲今於臉書粉專撰文建議高市府，可以針對筌聖啟動勞檢與衛生檢查，透過行政作為，加速釐清事實真相。林俊憲也說，台灣刑法有「使人為奴隸罪」，曾以為國內應很難再有觸及這條罪的機會，不料筌聖竟爆出似這等殘忍對待移工的事件。

網友氣憤表示，高市府應好好處理，不惜關閉此類惡工廠，老闆也要判重刑，也有人驚呼，「台灣怎麼盡出些這種老闆？」令人不可置信。

林俊憲臉書粉專全文