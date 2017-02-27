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柯P再開騎一日雙塔 這次只到新竹

台北市長柯文哲去年228挑戰「一日雙塔」，今天舉辦「我們一起北高挑戰行」帶著車友從台北關渡宮出發。（記者朱沛雄攝）

2017-02-27  07:40

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲去年228挑戰「一日雙塔」，今天舉辦「我們一起北高挑戰行」帶著車友從台北關渡宮出發，目的地是高雄左營國家運動訓練中心，為世大運選手獻上加油祝福，他這次也將一路陪騎到新竹。

柯文哲為了宣傳世大運穿上全新裝備，媒體詢問這次是否有練習，他表示，去年挑戰完「一日雙塔」後就沒有再騎過，至於自己是否也很想要一路騎到高雄，他笑笑說「助理不讓我騎了」。

柯文哲表示，騎腳踏車還是一個很專業運動，真的要騎還是需要訓練一下。而這次回新竹是否將要回去見父母親，他笑說，因為助理打電話跟他媽媽說他要回家 所以不能騎超過新竹。

柯文哲表示，去年挑戰完「一日雙塔」後就沒有再騎過，至於自己是否也很想要一路騎到高雄，他笑笑說「助理不讓我騎了」。（記者朱沛雄攝）

柯文哲表示去年挑戰完「一日雙塔」後就沒有再騎過，至於自己是否也很想要一路騎到高雄，他笑笑說「助理不讓我騎了」。（記者鍾泓良攝）

柯文哲表示去年挑戰完「一日雙塔」後就沒有再騎過，至於自己是否也很想要一路騎到高雄，他笑笑說「助理不讓我騎了」。（記者朱沛雄攝）

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