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少校飛行官染毒？清泉崗基地否認

外傳清泉崗毒品事件中有少校飛官疑染毒，基地否認。（記者李忠憲攝）

2017-02-26  14:37

〔記者李忠憲／台中報導〕空軍清泉崗基地日前在營區內發現51包安非他命毒品，引起社會關注，檢憲介入調查，軍方也大動作為2千多名官兵尿液篩檢自清。至今有26位士官兵初驗有毒品反應。外傳，其中有1名上校、2名少校，其中1名少校還是經國號戰機的飛行員。

清泉崗基地今天對此予以否認並表示，初驗時僅有1名少校呈陽性反應，該名少校並非聯隊人員，不是飛官，而是隸屬同樣駐守在基地內的其他單位，至於複驗結果就無從得知。

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