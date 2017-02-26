回應轉型正義 137萬頁二二八事件檔案全數解密
228事件今年屆滿70週年，文化部長鄭麗君25日召開記者會宣布，目前開、閉館已停止播放「蔣公紀念歌」。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔記者陳梅英／台北報導〕國發會今日表示，檔案管理局所徵集典藏的228事件檔案，已於提前本2月24日全數解密，3月1日將啟動檔案內容分析與索引編製及數位化工作，以便於各界查詢應用。
檔案局典藏的228事件檔案數量約有228.137公尺，計約137萬頁；原列為密件的檔案有4617件，為儘速公開檔案內容，回應各界對於轉型正義之期待，已全數解密。
其中僑務委員會於今年1月移轉有關台灣獨立黨及台獨份子228集會之僑情資料等4件檔案，原列保密期限至109年12月31日，經僑委會協請外交部積極檢討後，提前於本月24日完成解密，加速檔案開放應用。
自檔案局籌備處迄今，已數度辦理228事件檔案清查徵集，89年專案執行「228事件檔案蒐集整理工作計畫」，邀集台灣史相關領域學者專家參與認定。為使228事件檔案徵集更加完整，後續又於94年、102年及105年啟動各機關管有228事件等政治檔案之清查徵集作業。105年各機關清查經審定列入移轉的檔案，計有83機關，約165.08公尺，99萬頁之政治檔案，預定於本年6月底前全數完成移轉。
檔案局表示，不排除還有未徵集到的228事件相關檔案。因此，近期也將委請學者專家進行系統性政治事件及關鍵字之蒐整、比對及分析，將來還會運用巨量資料搜尋引擎系統，自動查檢機關檔案目錄，徹底清查還存管在機關的政治檔案，讓遺漏的檔案早日集中到檔案局提供使用。
日前檔案局亦主動與相關學者洽詢海外228事件與政治檔案複製品徵集事宜，規劃同步進行蒐整，以充實相關館藏。檔案局典藏的228事件等政治檔案目錄，已開放於國家檔案資訊網，歡迎各界查詢應用。
為落實總統推動轉型正義之宣示，行政院額外挹注經費，提供檔案局自今年3月1日起啟動為期3年的228事件及動員戡亂時期政治檔案清查、徵集及整理工作，並透過內容清查分析，摘錄出檔案中涉及的人名、事件或關鍵事項等，以便捷查詢利用。同時進行檔案數位化，加速提供研究應用。經由這些檔案的全面清查、整理與開放，更可作為日後國家轉型正義調查報告之撰寫基礎。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 政權交接混水摸魚？傳吳敦義愛將搬逾億赴柬被急卡
- 面對中國火箭軍威脅 台灣飛彈軍3/1啟動
- 回應轉型正義 137萬頁二二八事件檔案全數解密
- 立法院長就任週年 蘇嘉全讓藍綠僵局和緩
- 司改國是會議》瞿海源：過半非法律人與會 帶來好的改變
- 北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店
- 全球首富不是比爾蓋茲？ 傳「他」擁有6.2兆
- 票房不舉？羅大佑：小巨蛋沒那麼寬敞過
- 2/26重要財經新聞一覽
- 《恢復供應首日》北市禽肉買氣回升 價格持平
- 坪林百年石頭屋 王家後代重砌復活
- MLB》范屈拉車禍驟逝 皇家今舉辦紀念儀式（影音）
- 《自由廣場》沒收錢未必沒事
- 〈看門道評味道〉台灣也有新鮮百合
- 別以為磨蹭沒事！ 情侶隔著褲子做愛竟搞出人命...
- 雙薪肥貓？教育部又一高官退休轉任私校
- 南高雄最大公園今年動工 曾是林少貓抗日基地
- 3縣市大雨特報！ 今北部濕冷、南部有陽光
- 85度C反攻星巴克老家 開幕當天估賺進60萬
- 尚韋帆引退 最難忘一刻@陳世念
- 男星三妻四妾 老母淚崩護航「他有苦衷」
- NBA》48勝9敗 VS 9勝48敗 林書豪面臨勇士大考驗
- 《健康聚寶盆》勇健老人家 試試紅繩運動練肌力
- 瓜地馬拉火峰爆發 噴出岩漿和火山灰
- 謠言終結站》豆漿燉南瓜治關節炎？ 很營養但無效
- 借提取槍 毒犯滑山谷逃脫
- 漫遊藝術史》鬼影幢幢世紀末：以梅里葉作品看早期電影與視覺文化（下篇）
- 全台唯一 拉阿魯哇族「聖貝祭」登場
- 宜蘭》贈「農民圖」 黃玉成向農民請命
- 熬夜拍戲依舊水噹噹 楊丞琳公開秘招
- 兩大隱形關卡 高尺巨蛋高深莫測
- 【夢的櫥窗】 返回教室
- 【藝文短訊】 台日交流文學特展
- 桃園》婆媳夾心「藍瘦」 青壯男自殺率高
- NBA》酸德佬太過火 庫班抓狂嗆美媒「他X的」（影音）
- 羨慕！英國最好老闆 買下城堡讓員工夢幻上班
- 校長無責！台大教授批 找自己人調查就錯了
- 郭天信不辱使命 率南英衝進4強
- 台塑汽柴油 週一起漲1角
- 女子嘉義仁義潭戲水 被誤報溺水
- 36年來首次 川普揚言不參加白宮記協晚宴
- 《紀念228》 台灣英雄碑揭碑 烏牛欄追思
- 巴航超載7人站走廊 登機證手寫也過關
- 〈愛與光的信息〉My Love 我的愛是否傷了你？
- 海德堡汽車衝撞行人事件 1死2傷
標題：回應轉型正義 137萬頁二二八事件檔案全數解密
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email