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回應轉型正義 137萬頁二二八事件檔案全數解密

228事件今年屆滿70週年，文化部長鄭麗君25日召開記者會宣布，目前開、閉館已停止播放「蔣公紀念歌」。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-02-26  10:52

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會今日表示，檔案管理局所徵集典藏的228事件檔案，已於提前本2月24日全數解密，3月1日將啟動檔案內容分析與索引編製及數位化工作，以便於各界查詢應用。

檔案局典藏的228事件檔案數量約有228.137公尺，計約137萬頁；原列為密件的檔案有4617件，為儘速公開檔案內容，回應各界對於轉型正義之期待，已全數解密。

其中僑務委員會於今年1月移轉有關台灣獨立黨及台獨份子228集會之僑情資料等4件檔案，原列保密期限至109年12月31日，經僑委會協請外交部積極檢討後，提前於本月24日完成解密，加速檔案開放應用。

自檔案局籌備處迄今，已數度辦理228事件檔案清查徵集，89年專案執行「228事件檔案蒐集整理工作計畫」，邀集台灣史相關領域學者專家參與認定。為使228事件檔案徵集更加完整，後續又於94年、102年及105年啟動各機關管有228事件等政治檔案之清查徵集作業。105年各機關清查經審定列入移轉的檔案，計有83機關，約165.08公尺，99萬頁之政治檔案，預定於本年6月底前全數完成移轉。

檔案局表示，不排除還有未徵集到的228事件相關檔案。因此，近期也將委請學者專家進行系統性政治事件及關鍵字之蒐整、比對及分析，將來還會運用巨量資料搜尋引擎系統，自動查檢機關檔案目錄，徹底清查還存管在機關的政治檔案，讓遺漏的檔案早日集中到檔案局提供使用。

日前檔案局亦主動與相關學者洽詢海外228事件與政治檔案複製品徵集事宜，規劃同步進行蒐整，以充實相關館藏。檔案局典藏的228事件等政治檔案目錄，已開放於國家檔案資訊網，歡迎各界查詢應用。

為落實總統推動轉型正義之宣示，行政院額外挹注經費，提供檔案局自今年3月1日起啟動為期3年的228事件及動員戡亂時期政治檔案清查、徵集及整理工作，並透過內容清查分析，摘錄出檔案中涉及的人名、事件或關鍵事項等，以便捷查詢利用。同時進行檔案數位化，加速提供研究應用。經由這些檔案的全面清查、整理與開放，更可作為日後國家轉型正義調查報告之撰寫基礎。

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