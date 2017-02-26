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傳吳敦義、郝龍斌談整合... 黨主席之戰誰會退出？

日前傳出郝龍斌、吳敦義雙方正在談整合。（資料照）

2017-02-26  07:56

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席競爭激烈，日前傳出郝龍斌、吳敦義雙方正在談整合，吳敦義陣營對此則說，如果整合後由吳出戰樂觀其成，不過郝龍斌陣營態度也很強硬，強調不可能再讓！

《聯合報》報導，吳敦義競選辦公室發言人林火旺指出，黨員們都希望可以選最強黨主席，這個人選當然是吳敦義，因為民進黨怕吳敦義。林火旺強調，沒有聽聞兩陣營整合的消息，不過如果整合後由吳敦義參選，當然樂觀其成。

親郝人士指出，新任黨主席選後要有能力整合整個國民黨，吳敦義參選至今與洪秀柱陣營雙方隔空互嗆，砍到刀刀見骨，過去在黨內恩怨又多，如果要談整合應該是「吳敦義轉身」退出。

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