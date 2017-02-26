傳吳敦義、郝龍斌談整合... 黨主席之戰誰會退出？
2017-02-26 07:56
日前傳出郝龍斌、吳敦義雙方正在談整合。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席競爭激烈，日前傳出郝龍斌、吳敦義雙方正在談整合，吳敦義陣營對此則說，如果整合後由吳出戰樂觀其成，不過郝龍斌陣營態度也很強硬，強調不可能再讓！
《聯合報》報導，吳敦義競選辦公室發言人林火旺指出，黨員們都希望可以選最強黨主席，這個人選當然是吳敦義，因為民進黨怕吳敦義。林火旺強調，沒有聽聞兩陣營整合的消息，不過如果整合後由吳敦義參選，當然樂觀其成。
親郝人士指出，新任黨主席選後要有能力整合整個國民黨，吳敦義參選至今與洪秀柱陣營雙方隔空互嗆，砍到刀刀見骨，過去在黨內恩怨又多，如果要談整合應該是「吳敦義轉身」退出。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 政權交接混水摸魚？傳吳敦義愛將搬逾億赴柬被急卡
- 立法院長就任週年 蘇嘉全讓藍綠僵局和緩
- 星期專論》二二八讓台灣進入黑暗時代
- 清泉崗毒品案 軍方：尿檢複驗需7個工作天
- 黨魁之爭》吳敦義陣營防弊 緊盯海外通訊投票
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店
- 全球首富不是比爾蓋茲？ 傳「他」擁有6.2兆
- 國安報告打臉川普？ 禁穆令7國家對美無威脅
- 王中平健康亮紅燈？右眼腫脹顏面僵硬
- 228真相查清楚 賴澤涵：必須找到對的人
- 辛龍中1.2億 鄉民辦案嗆聲不信
- 大王恰恰三四番 中職聯隊228抗日
- 89屆奧斯卡頒獎典禮 HBO同步直播送大禮
- 台灣慢城聯盟 鳳林鎮長任主席
- 拱天宮白沙屯媽祖起駕 3萬人寒雨中送駕
- 3縣市大雨特報！ 今北部濕冷、南部有陽光
- 雙薪肥貓？教育部又一高官退休轉任私校
- 很裸露？色色的？ 長頸鹿產子直播險遭禁
- （影音）北玖哲南智文！L.A. Boyz醫生團員脫衣嗨尬大胸肌
- 不輕言放棄 陳信安：給自己3分鐘
- 林婉瑜／連連看
- MIYAVI受裘莉啟發 關注難民
- 張曉風／「你得給我盛餃子！」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Removing totems ‘unwise’: KMT’s Hung
- 與實習生爆勞資糾紛 中市府重罰烘焙坊百萬
- 囫圇吞棗 男童吃棗卡食道
- 萬能科大》「一心二用」茶器 勇奪德國iF設計獎
- 〈看門道評味道〉台灣也有新鮮百合
- 小胖、瑄仔的愛 南英學弟高調回應
- 台灣隊當心！ 古巴已在高尺巨蛋吃癟
- 老舊熱水器「自爆」 花縣有4起
- 忍痛拚進8強 鄭怡靜傷重棄賽
- 警出「手」防咬舌 毒蟲「吃」驚：不敢死了
- 文化部推動 中正紀念堂轉型
- 學甲蜀葵花節登場 賴清德稱讚
- 大博會 港澳大學跨海搶台生
- 兩大隱形關卡 高尺巨蛋高深莫測
- 「世界末日」爆笑點飲料 自爆吃麻辣鍋取暖
- 大福彩頭獎連49摃
- 圭賢高音卡卡 搞笑牽拖飯店火警
- 大新營糖鐵建單車道 小月台消失了
- 《自由廣場》無感 無歷史感
- 高醫校友倡議 杜聰明逝世紀念日訂為醫師節
- 蛋黃區外 小建案盤讓遍地開花
- 新北金山市地重劃區 未發現郭厝遺址
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：傳吳敦義、郝龍斌談整合... 黨主席之戰誰會退出？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分