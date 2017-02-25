郝龍斌：2020誰能贏，就支持誰
2017-02-25 19:52
〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨副主席郝龍斌在另一位副主席、前台中市長胡志強陪同下，今天下午至台中市光大國宅發表黨主席選舉政見，他強調擔任黨主席的目標是「2018勝選、2020重返執政」，2018要拿下2都，2020誰能贏，就支持誰。
郝龍斌表示，過去9個月來，民進黨政府因為進口美豬、核災食品、一例一休、年金改革等爭議，民調像雪崩似地往下墜，但大家對民進黨的失望沒有轉變為對國民黨的支持，因為國民黨沒有做讓民眾有感的事情，讓大家覺得國民黨比民進黨好，這就是他參選黨主席重要的原因，他要轉變國民黨、超越民進黨，更重要的是「2018勝選、2020重返執政」。
郝龍斌說，2018是國民黨存亡絕續關鍵的一年，如果能在地方選舉勝利，國民黨就穩住了，如果選舉失利，國民黨要再起來就很難，他公開承諾，如果當選黨主席，2018選舉沒有拿下2都，就負起政治責任；更重要的是2020重返執政，哪一位認同國民黨、哪一位能幫國民黨打贏總統大選，就支持這個人，現在不要有既定立場，如果郭台銘能贏，就讓郭台銘去選。
他也說，做為黨主席，腦袋裡永遠要想著如何帶領黨贏得大選，黨主席參選人在選舉時應該講出目標、做法、政見，但到現在為止，所有黨主席參選人當中，只有他在講這些。
胡志強則表示，郝龍斌正派、做事沒有私心，當黨主席會讓國民黨更團結，到現在為止，郝龍斌是唯一講「國民黨一個人說了就算的時代已經過了」的參選人，他也認為國民黨真正的力量不在中央，而是在地方，沒有基層黨員，國民黨就不成一個黨，給郝龍斌一個機會，就是給台灣一個機會、給中華民國一個機會，也是給國民黨一個機會。
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