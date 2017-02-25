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文化部提中正紀念堂轉型 藍委批「執政者阿Q」

2017-02-25  15:49

〔記者鄭鴻達／台北報導〕228事件將屆滿70週年，文化部長鄭麗君宣布中正紀念堂有必要轉型，將提案讓有關下架威權統治者商品、停發威權崇拜的文宣品及簡介、停播「蔣公紀念歌」；國民黨立委柯志恩反批，去蔣化是執政者的精神快感與「阿Q勝利」。

文化部長鄭麗君今宣布已初步停售、下架中正紀念堂商店中，有關威權統治者意象鮮明的商品，不再使用個人剪影Logo，並停止發放威權崇拜的文宣及簡介，開閉館也停止播放「蔣公紀念歌」等措施，將提出「中正紀念堂管理處組織法部分條文修正草案」。

柯志恩於臉書張貼「『去蔣化』、執政者的精神快感與阿Q勝利」一文，指出中正紀念堂是熱門觀光景點，尤其是蔣中正相關商品更受陸客歡迎，挹注少財源收入，但在民主開放的台灣社會，有誰在那閒逛、運動會被認為是免回威權統治，或搞威權者個人崇拜。

柯志恩表示，該處不過是「歷史軌跡」，何必讓執政者滿懷怨懟，而蔣中正是非功過自有學者專家做不同詮釋，歷史絕非執政者說了算，不必對威權時代強人歌功頌德，但也無必要製造更多撕裂與對立，甚至發起去蔣、辱蔣，將之比為希特勒，做精神鞭屍。

柯志恩最後強調，中正紀念堂早已商品化，被下架的商品的設計者、製造商，其損失該找誰索賠，難道有權者藉此就能獲得精神上快感及阿Q的勝利，「把中正紀念堂的歷史軌跡徹底剝除，這不也是另一種思想禁錮與專制復辟？」

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  • 立委柯志恩。（資料照，記者張嘉明攝）

    立委柯志恩。（資料照，記者張嘉明攝）

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