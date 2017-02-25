淡海輕軌 朱立倫駁柯P：不要只從台北看台灣

2017-02-25 14:09

〔記者何玉華／新北報導〕朱立倫最重要的政策「三環三線」之一「淡海輕軌」，被台北市柯文哲看衰未來營運，指稱會「虧到不省人事」，朱立倫罕見的不是等到公開行程受訪才回應，而是在最短時間內透過個人臉書反駁「推動捷運建設，不能只計算賺錢與否」；早上出席活動後受訪，也提到「不要單從台北的角度看台灣」。

印度台北協會首度在台舉辦「印度春漾嘉年華」，選在今（25）日在新北市市民廣場登場，由新北市長朱立倫擔任開幕主賓，朱立倫表示，印度有非常多元的文化，也具有古老文化，透過文化、宗教、經貿的交流，可以讓大家更了解印度。也希望未來台灣跟印度的交流、跟新北市的交流能更為密切。

被問到柯文哲說淡海捷運會虧錢一事，朱立倫說，捷運建設最重要的不是為賺錢，而是提供市民便利的交通，對都市的發展也非常的重要，包括新北市、桃園或其他城市，目前都在推動捷運建設，希望擴大整個城市的規模，提供給市民更便捷的交通，「所以有時候在思考上，不要太從單從台北的角度來看台灣。」