中正紀念堂轉型 柯：圍牆可以拿掉
2017-02-25 12:48
〔記者沈佩瑤／台北報導〕文化部長鄭麗君今稍早表示，將在充分的公眾討論後提出《中正紀念堂管理處組織法》修正草案，讓中正紀念堂進行轉型。台北市長柯文哲今天出席在圓山花博公園舉辦的活動後受訪時，有媒體問到他的看法，柯文哲回應，自己唯一的建議是以一個公園的立場，其實圍牆可以拿掉。
對於中正紀念堂要去蔣化，文化部早上宣布有關威權的商品都會下架，柯文哲說，對他而言，歷史就是歷史，「留著只是提醒我們有過這段歷史」，但他比較沒有這麼強的想法。
有媒體問，台北市的印尼籍幫傭很多，會否成為IS的防堵漏洞？柯文哲表示，最近為了世大運的反恐事件，已跟國安局局長、警政署和移民署開會，「這涉及專業，我們國家還是有在注意這塊」，柯說，世大運涉及的工程、交通，「這台北市政府會自己處理」，但牽涉到國安、反恐，「就要拜託專業單位處理。」
另外，柯媽媽昨接受廣播節目專訪，談到很心疼兒子工作忙碌無暇聯絡，也不敢主動聯繫，更指柯文哲跟小英總統一樣，做事認真卻被罵到臭頭；對此，柯文哲呵呵笑回「哇！我媽媽在抱怨我都沒有常常打電話跟他聯絡，我會改進」，並稱自己不敢評論媽媽講的話。
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