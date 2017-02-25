| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

中正紀念堂轉型 柯：圍牆可以拿掉

2017-02-25  12:48

〔記者沈佩瑤／台北報導〕文化部長鄭麗君今稍早表示，將在充分的公眾討論後提出《中正紀念堂管理處組織法》修正草案，讓中正紀念堂進行轉型。台北市長柯文哲今天出席在圓山花博公園舉辦的活動後受訪時，有媒體問到他的看法，柯文哲回應，自己唯一的建議是以一個公園的立場，其實圍牆可以拿掉。

對於中正紀念堂要去蔣化，文化部早上宣布有關威權的商品都會下架，柯文哲說，對他而言，歷史就是歷史，「留著只是提醒我們有過這段歷史」，但他比較沒有這麼強的想法。

有媒體問，台北市的印尼籍幫傭很多，會否成為IS的防堵漏洞？柯文哲表示，最近為了世大運的反恐事件，已跟國安局局長、警政署和移民署開會，「這涉及專業，我們國家還是有在注意這塊」，柯說，世大運涉及的工程、交通，「這台北市政府會自己處理」，但牽涉到國安、反恐，「就要拜託專業單位處理。」

另外，柯媽媽昨接受廣播節目專訪，談到很心疼兒子工作忙碌無暇聯絡，也不敢主動聯繫，更指柯文哲跟小英總統一樣，做事認真卻被罵到臭頭；對此，柯文哲呵呵笑回「哇！我媽媽在抱怨我都沒有常常打電話跟他聯絡，我會改進」，並稱自己不敢評論媽媽講的話。

廣告
  • 中正紀念堂進行轉型，柯文哲對此回應，建議是以一個公園的立場，圍牆可以拿掉。（記者陳志曲攝）

    中正紀念堂進行轉型，柯文哲對此回應，建議是以一個公園的立場，圍牆可以拿掉。（記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中正紀念堂 柯文哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：中正紀念堂轉型 柯：圍牆可以拿掉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.