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桃園航空城公司 黃適卓接董事長

2017-02-24  14:01

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府今天發布桃園航空城公司人事命令，原董事長張昌財由於健康因素請辭獲准，董事長一職由前市府顧問黃適卓接任；黃適卓為美國南加州大學公共行政博士，曾任 立法委員、考試院保訓會委員、開南大學副校長、市府顧問等職務，市長鄭文燦希望借重黃適卓專業能力，推動航空城都市計畫區招商計畫，落實藉由招商帶動產業投資目標。

    

鄭文燦表示，張昌財於一個月前就提出書面辭呈，考量其身體狀況需要長期復健，才准予辭職。

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  • 前市府顧問黃適卓（圖左）接任桃園航空城公司一職，圖為其陪同市長鄭文燦參加活動畫面。（市府提供）

    前市府顧問黃適卓（圖左）接任桃園航空城公司一職，圖為其陪同市長鄭文燦參加活動畫面。（市府提供）

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