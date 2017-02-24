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3蔣介石銅像遭塗紅漆 他承認下手斥「228元兇」

2017-02-24  11:50

〔記者陳建志／台中報導〕再過幾天就是228事件70週年紀念，台中霧峰區公所、大里區公所和大里中興路、國光路口公園內的3處蔣介石銅像，今天凌晨接連遭人塗抹紅色油漆破壞，還在脖子掛上「228元兇，世紀殺人魔」的牌子表達不滿；曾代表台聯參選台中市議員的林明正，已經承認油漆是他塗的，痛斥蔣介石是228事件的元兇，沒想到至今還設立銅像紀念他，根本是人類的恥辱，並將矛頭對準台中市長林佳龍，表示如果他不敢拆除，就不配再選市長。

台中霧峰區公所員工今天早上8點上班時，看到公所前的蔣介石銅像以及基座，都遭人塗抹紅色油漆，還在脖子懸掛牌子，趕緊將牌子拿下來，並請員工拿松香水將油漆擦掉，公所人員表示已經向警方報案。

不過除了這裡的蔣介石銅像被塗漆，大里區公所旁小公園的蔣介石銅像，以及大里中興路、國光路口公園內，一座蔣介石騎馬的銅像也同時遭人塗抹紅漆，並懸掛「228元兇，世紀殺人魔」的牌子，警方獲報已經調閱監視器追查塗漆者身分。

不過稍早，曾代表台聯參選台中市議員，也是民進黨創黨黨員的林明正，已經承認油漆都是他塗的，不滿的表示，蔣介石是228事件的元兇，也是世紀殺人魔，沒想到至今行政機構前還樹立銅像紀念他，根本是文明社會的恥辱，要求林佳龍市長早日拆除台中市內的蔣介石銅像，不然就不配再選台中市長。

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  • 台中市霧峰區公所前的蔣介石銅像，今天凌晨遭人塗抹紅漆抗議。（記者陳建志攝）

    台中市霧峰區公所前的蔣介石銅像，今天凌晨遭人塗抹紅漆抗議。（記者陳建志攝）

  • 台中市霧峰區公所前的蔣介石銅像，今天凌晨遭人塗抹紅漆抗議，區公所上午趕緊派人爬上銅像把紅漆擦掉。（記者陳建志攝）

    台中市霧峰區公所前的蔣介石銅像，今天凌晨遭人塗抹紅漆抗議，區公所上午趕緊派人爬上銅像把紅漆擦掉。（記者陳建志攝）

  • 台中市大里區公所旁的蔣介石銅像，今天凌晨也遭人塗抹紅漆抗議。（記者陳建志攝）

    台中市大里區公所旁的蔣介石銅像，今天凌晨也遭人塗抹紅漆抗議。（記者陳建志攝）

  • 台中市大里區公所旁的蔣介石銅像，今天凌晨也遭人在臉部、身體塗抹紅漆抗議。（記者陳建志攝）

    台中市大里區公所旁的蔣介石銅像，今天凌晨也遭人在臉部、身體塗抹紅漆抗議。（記者陳建志攝）

  • 台中大里中興路、國光路口旁小公園內的蔣介石穿軍裝騎馬銅像，今天凌晨也遭人塗紅漆抗議。（記者陳建志攝）

    台中大里中興路、國光路口旁小公園內的蔣介石穿軍裝騎馬銅像，今天凌晨也遭人塗紅漆抗議。（記者陳建志攝）

  • 台中大里中興路、國光路口旁小公園內的蔣介石穿軍裝騎馬銅像，今天凌晨也遭塗紅漆抗議。（記者陳建志攝）

    台中大里中興路、國光路口旁小公園內的蔣介石穿軍裝騎馬銅像，今天凌晨也遭塗紅漆抗議。（記者陳建志攝）

  • 台中大里、霧峰三處蔣介石銅像今天凌晨先後遭人塗漆抗議，還懸掛「228元兇，世紀殺人魔」的牌子表達不滿。（記者陳建志攝）

    台中大里、霧峰三處蔣介石銅像今天凌晨先後遭人塗漆抗議，還懸掛「228元兇，世紀殺人魔」的牌子表達不滿。（記者陳建志攝）

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