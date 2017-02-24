清泉崗毒品風波 綠委透露：已掌握特定人士

2017-02-24 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕台中清泉崗空軍基地在近日爆出拾獲多包毒品的醜聞，抽中國會本會期國防及外交委員會的民進黨立委王定宇，也對此事表達看法，更透露「已掌握到特定人士」。

綜合媒體報導，王定宇表示，毒品散落數公里，且多達51包，金額並不小，再加上軍事場所有人員把關，不免讓人懷疑是否為有心人士刻意丟包，也難怪有人說整起事件相當詭異。

王定宇認為，軍中發現毒品並不單純是治安問題，當中可能牽涉國防機密、武器漏洞、人員被毒品和金錢控制，呼籲國防部應全面普查軍中涉毒人口。

王定宇透露，據說目前已掌握到特定對象，是否只有一人也不得而知，但他強調，驗尿呈陽性反應者，不一定就是此次事件的毒品持有者。