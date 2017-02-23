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玉井蔣介石銅像被拆 藍營：還我銅像

2017-02-23  17:35

〔記者蔡文居／台南報導〕台南玉井蔣介石銅像被拆除，台南市議會國民黨團諷刺半夜拆銅像根本是「賊仔政府」，玉井里長和立委周陳秀霞特助周奕齊，也表達當地里民要求，要求「還我蔣公銅像」、保留圓環。

玉井區長張文榮、工務局副長局王建雄則表示，銅像已於今天上午運往桃園兩蔣文化園區，後續圓環及玉井分局停車場等周遭將會進行整體景觀改造，總經費1000萬元。

國民黨團今天下午邀請玉井玉田里長郭茂林、竹圍里長劉木圍及立委周陳秀霞召開記者會，書記長王家貞、市議員洪玉鳳、林燕祝、李中岑等人也出席。

兩位里長說，里長也是民選的，卻不知圓環要改，被里民們罵翻了，拆蔣介石銅像，市府不知這是重要的地標嗎？周奕齊表示，該銅像是玉井重要地標，現在卻偷偷拆除，呼籲市府不要再背棄民意，並要求市府光明正大把銅像運回。

王家貞等人則嘲諷說，賴清德團隊在深夜偷拆孫文和蔣介石銅像，行政效率100分，以後賴清德所有工程是否要比照辦理都要半夜做。他們質疑民進黨利用228搞族群分化，為什麼刻意忘了日本人侵台大屠殺的歷史，難道賴清德是日本人嗎？要搞台獨嗎？是否民進黨要連神主牌都一起拆？要求市府歸還銅像。

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  • 國民黨團諷刺半夜拆銅像根本是「賊仔政府」，要求「還我蔣公銅像」。（記者蔡文居攝）

    國民黨團諷刺半夜拆銅像根本是「賊仔政府」，要求「還我蔣公銅像」。（記者蔡文居攝）

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