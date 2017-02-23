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酸八百壯士「死守金庫」 台聯踢館爆衝突

聯黨23日前往立法院大門旁，嘲諷「八百壯士現象」。（記者簡榮豐攝）

2017-02-23  15:56

〔即時新聞／綜合報導〕反對政府年金改革，部分退役軍人在21日發起「八百壯士捍衛權益行動」，在立法院進行長期抗議活動，但稍早台聯黨登門踢館，痛批對方能撈就撈，雙方險些爆發衝突。

綜合媒體報導，台聯下午來到立法院前，痛批退役軍人已經坐領高額退休金，卻還要來反對年金改革，手舉標語，諷刺對方「一生就打這一仗，能撈就撈」、「八百裝屍，死守金庫」，另一方高喊「打倒台獨」反擊，警方則在中間以人牆隔離，避免雙方爆發進一步衝突。

台聯決策委員黃淑純表示，大家對年改有很高的期待，望各界能共體時艱。她也批評抗議年改的退將一面說要保衛國家，卻又跟中國站在一起，例如先前有退將到中國聆聽中國領導人習近平演說，回台後又因退休金可能減少上街抗議，直呼「不要臉」。

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  • 台聯黨23日前往立法院大門旁，嘲諷「八百壯士現象」，與八百壯士捍衛權益行動的退伍軍人互嗆。（記者簡榮豐攝）

    台聯黨23日前往立法院大門旁，嘲諷「八百壯士現象」，與八百壯士捍衛權益行動的退伍軍人互嗆。（記者簡榮豐攝）

  • 台聯黨23日前往立法院大門旁，嘲諷「八百壯士現象」，與八百壯士捍衛權益行動的退伍軍人互嗆。（記者簡榮豐攝）

    台聯黨23日前往立法院大門旁，嘲諷「八百壯士現象」，與八百壯士捍衛權益行動的退伍軍人互嗆。（記者簡榮豐攝）

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