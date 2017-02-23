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800壯士稱長期抗戰 陳其邁：3天僅剩5人

「八百壯士」捍衛權益埋鍋造飯啟動記者會，21日在立法院大門口前帳蓬區舉行。（記者叢昌瑾攝）

2017-02-23  15:02

〔即時新聞／綜合報導〕為反對年金改革，部分退役軍人21日在立法院發起「八百壯士捍衛權益行動」，揚言政府若要強硬修法，將效法當年「上海保衛戰」，在國會進行長期抗戰；沒想到號稱有800壯士的人抗爭，到了昨晚僅剩下5人...。

民進黨立委陳其邁表示，前天他請助理前往立院前，看看抗議年金改革的朋友，原本號稱有800人，「到了前晚上留守在立院前的帳篷內時，僅剩下了15人，昨晚更是稀稀落落，竟只剩5人」。

陳其邁感嘆，台灣現在面臨人口老化與少子化的社會，這個年金改革方案，是為了讓國家財政不破產，在合理的待遇下，在未來持續照顧好每一位退休的軍公教朋友們，也是為了讓下一個世代都能得到他的退休保障，「看得到，領的到。簡單說：年金改革，是為了下一代」。

網友也笑說，「老杯杯也是適用一例一休der∼實在是太其邁惹！」「還八年抗戰，搞不好連八天都撐不了」、「師出名不正言不順，自取其辱而已」。

號稱有800壯士，到了昨晚僅剩下5人...。（圖擷取自陳其邁臉書）

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