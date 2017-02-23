快訊圓夢魔法師 讓愛心飛揚
談蔣公銅像遭拆 洪秀柱批是摧毀…
2017-02-23 14:01
洪秀柱批拆蔣公銅像，是摧毀國民黨立國根基。（記者葛祐豪攝）
〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨黨主席競爭白熱化，現任黨主席洪秀柱今天南下高雄固票，針對台南玉井的蔣公銅像漏夜拆遷，她強調這樣做不是了解228真相，而是徹底摧毀國民黨立國根基。
洪秀柱今天中午南下高雄國軍英雄館，參加高雄政戰校友會新春團拜暨會員大會，會場席開20桌，洪秀柱進場受到熱烈歡迎。
針對228前夕，台南市玉井中正路圓環的蔣公銅像，漏夜被區公所雇工拆除，洪秀柱感嘆地說，這樣做並不是了解228真相，而是徹底摧毀國民黨立國根基，抹煞國民黨的歷史記憶。
洪秀柱強調，會坦蕩辦好這次國民黨主席選舉，會場響起「復興崗祝賀主席再度連任」的歡呼聲。
媒體詢問洪，外界出現選戰開跑後，洪秀柱應辭黨主席的聲音，洪秀柱表示，自己的任期到今年8月，選戰開跑後，會比照慣例，請假但不請辭。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 年金改革主戰場 司委會召委民進黨抽得2席
- 國史館公布228檔案 陳儀請兵電文曝光
- 表明支持「和平政綱」 詹啟賢：就是我整合的
- 郝籲別把黨主席選舉當跳板 詹啟賢駁「對氣勢不好」
- WTO貿易便捷化協定生效 台灣出口利多
網友回應
熱門新聞
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 日本德仁皇太子全家福 一旁愛子模樣令人震驚...
- 施易男視訊淚睹媽媽斷氣 求媽快來入夢
- 係金A！未來「藍眼淚」天天看得見
- 《2016年全球人權狀況》仇恨恐懼主宰政治 川普等人被點名
- 氣溫將驟降 小心增加罹患心肌梗塞機會
- 沈玉琳節目開黃腔 徐薇氣到不想幹了
- 爆槍擊案、三次轉手 老國宅變豪宅
- 安以軒美肌太過火 鼻孔竟消失
- 恆春「好嬸」慘死工寮破案！兇嫌是鄰居
- 中國失最大貿易國寶座 這個國家將取代成世界工廠
- 大學申請入學 將延至5月
- 日本109公分AV導演圓夢了 床戰2女還...
- 自由談》蔡英文的關鍵少數
- 台股開盤上漲0.66點 報9779.44點
- 郭姓小模婦女病致下體紅腫？ 他提3大疑點
- 文史團體 盼全區融入新站設計
- 面交沒帶現金？假舒淇騙走iPhone7
- 北市都發局、建管處兩官員也被搜
- 亞洲第1人 江世明出任世界獸醫會長 助台推觀光
- 興大推出「興翼計劃」 助弱勢生翻轉人生
- W飯店毒趴案 小模父質疑女兒遭強迫餵毒致死
- 微創開腦瘤 風險低傷口小
- 怕擋到孔侑那裡 女粉傳LINE一次最多5個字
- 網球》費德爾親口答應 再打3屆巴塞爾公開賽
- 迎世大運 新北6場館完成整修
- 偷60歲老人腳踏車代步 橘色腳踏車太醒目被逮
- 《謠言終結站》不吃澱粉就會瘦? 當心缺鈣「肉鬆」
- 杜拜女網賽》大小詹晉8強 預約姊妹內戰
- 宜蘭城隍爺誕辰大拜拜 500桌吃熱鬧
- （影音）丫頭求男友別分手 做了「這輩子最蠢的事」
- 老翁柱枴杖掃墓 險被火舌吞噬
- 川普訴仇中觀點 卜睿哲質疑必要性
- 促進中高齡就業 勞動力發展署企業輔導團開跑
- 台導柏林影展奪獎 破病燒聲挺同志
- 婦人挨詐200萬 不知上當還成車手被逮
- 身心障盼共融遊具 新北2公園將試辦
- 經典賽》中國這麼強？官網：古巴可能面臨歷史挫敗
- GPS抓賊要搜索票？ 日最高院激辯
- 結婚的前奏？Eric認愛小12歲女模
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：談蔣公銅像遭拆 洪秀柱批是摧毀…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分