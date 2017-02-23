| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 政治

談蔣公銅像遭拆 洪秀柱批是摧毀…

洪秀柱批拆蔣公銅像，是摧毀國民黨立國根基。（記者葛祐豪攝）

2017-02-23  14:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨黨主席競爭白熱化，現任黨主席洪秀柱今天南下高雄固票，針對台南玉井的蔣公銅像漏夜拆遷，她強調這樣做不是了解228真相，而是徹底摧毀國民黨立國根基。

洪秀柱今天中午南下高雄國軍英雄館，參加高雄政戰校友會新春團拜暨會員大會，會場席開20桌，洪秀柱進場受到熱烈歡迎。

針對228前夕，台南市玉井中正路圓環的蔣公銅像，漏夜被區公所雇工拆除，洪秀柱感嘆地說，這樣做並不是了解228真相，而是徹底摧毀國民黨立國根基，抹煞國民黨的歷史記憶。

洪秀柱強調，會坦蕩辦好這次國民黨主席選舉，會場響起「復興崗祝賀主席再度連任」的歡呼聲。

媒體詢問洪，外界出現選戰開跑後，洪秀柱應辭黨主席的聲音，洪秀柱表示，自己的任期到今年8月，選戰開跑後，會比照慣例，請假但不請辭。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 洪秀柱 蔣公銅像
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：談蔣公銅像遭拆 洪秀柱批是摧毀…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.