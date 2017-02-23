談蔣公銅像遭拆 洪秀柱批是摧毀…

洪秀柱批拆蔣公銅像，是摧毀國民黨立國根基。（記者葛祐豪攝）

2017-02-23 14:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨黨主席競爭白熱化，現任黨主席洪秀柱今天南下高雄固票，針對台南玉井的蔣公銅像漏夜拆遷，她強調這樣做不是了解228真相，而是徹底摧毀國民黨立國根基。

洪秀柱今天中午南下高雄國軍英雄館，參加高雄政戰校友會新春團拜暨會員大會，會場席開20桌，洪秀柱進場受到熱烈歡迎。

針對228前夕，台南市玉井中正路圓環的蔣公銅像，漏夜被區公所雇工拆除，洪秀柱感嘆地說，這樣做並不是了解228真相，而是徹底摧毀國民黨立國根基，抹煞國民黨的歷史記憶。

洪秀柱強調，會坦蕩辦好這次國民黨主席選舉，會場響起「復興崗祝賀主席再度連任」的歡呼聲。

媒體詢問洪，外界出現選戰開跑後，洪秀柱應辭黨主席的聲音，洪秀柱表示，自己的任期到今年8月，選戰開跑後，會比照慣例，請假但不請辭。