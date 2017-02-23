二二八70週年 蔡英文：政府會追究事件責任歸屬

蔡英文總統今（23）日上午接見「2017年海外228遺屬返鄉團」，她強調政府會帶頭調查真相、呈現真相，追究228事件的責任歸屬。（圖由總統府提供）

2017-02-23 13:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統今（23）日上午接見「2017年海外228遺屬返鄉團」，她強調政府會帶頭調查真相、呈現真相，追究228事件的責任歸屬，以改變「只有受害者、沒有加害者」的現狀，讓台灣社會記取教訓，走向和解，打造一個民主、公義和團結的國家。

總統表示，今（106）年是228事件70週年。一直到今天，所有的台灣人都還在承受228事件所帶來的後果。民主化以後，台灣人終於能公開談論228事件。政府透過認錯、道歉、立碑、調查歷史真相、回復受難者名譽，以及賠償，試圖要撫平過去留下來的傷痛。

蔡英文說，對在座各位受難者的遺屬來說，目前政府所做的事情都還不夠完整。我們絕對不應該輕易地說，歷史已經過去了，傷痛可以放下。她日前參加以色列和德國駐台單位舉辦的「國際大屠殺紀念日」活動，清楚感受到德國面對歷史錯誤的勇氣。

她解釋，直到今天，德國的政府、學術界和民間，不斷積極挖掘歷史真相，想更仔細地反省犯錯的原因，甚至持續起訴當年侵害人權的納粹戰犯。德國的經驗對台灣很有啟發。歷史真相的追求，以及歷史記憶的保存，都是長期的社會工程。

蔡總統表示，新政府有義務繼續努力，讓228事件的真相，調查得更徹底，也更公開透明，並且讓事件的責任歸屬，能夠更明確、更詳細。她會要求相關單位，持續清理威權時期的檔案，把70年後仍然塵封的真相，完整攤開在陽光下。比如說，在檔案局已經徵集到的228事件檔案裡面，只剩下一些還沒有解密，其中有4件，是來自僑委會的檔案。

蔡英文說，政府會帶頭調查真相、呈現真相，追究228事件的責任歸屬，改變「只有受害者、沒有加害者」的現狀。這個使命，我們不會遺忘，也不會迴避。

蔡英文表示，我們要讓台灣社會，對228事件的錯誤有更深刻的反思，從中記取教訓，走向和解，打造一個民主、公義和團結的國家。這樣，才是對228事件的受難者，最重要的一個交代。