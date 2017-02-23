愛河整治誰的功勞？吳敦義陣營強調吳任內建設
2017-02-23 11:28
〔記者葛祐豪／高雄報導〕前副總統吳敦義日前在臉書發文，指他在高雄市長任內，進行愛河整治、高雄捷運等建設，引發民進黨立委劉世芳發文反擊，指愛河整治是謝長廷。對此，吳陣營上午召開記者會，強調愛河汙染整治是68年起，經過歷任市長努力。
吳敦義日前在臉書發文，指他在高雄市長任內，終止三山採礦合約、汙水幹管與下水道建置、垃圾掩埋問題、愛河整治、高雄捷運、打通中華路等建設，「大刀闊斧為高雄市偉大進步的發展，做了最基礎的前期打底工作」。
民進黨立委劉世芳則在臉書發文反擊，指吳當年大部分計畫胎死腹中，愛河整治是謝長廷、捷運是陳菊上任通車，是民進黨執政政績，吳敦義「不要遇到選舉才想起高雄」。
雙方隔空交火，吳敦義南部辦公室今天上午召開記者會，請來資深攝影記者董青藍，秀出愛河歷年來的改變，強調吳敦義對愛河整治的功勞。
吳敦義南部辦公室執行長林清強，拿出87年高雄市文獻會出版刊物指出：「愛河那時就變美了！」，謝長廷只是在城市美學上著力，包括愛河中正橋裝霓虹燈、設置愛之船遊河、城市光廊等。
林清強說，愛河整治起源於台灣省政府66年規劃的「高雄市仁愛河汙染整治及汙水下水道系統第一階段工程」，68年高雄市改制為院轄市後開始辦理，歷任王玉雲、楊金欉、許水德、蘇南成等市長，一直到吳敦義。
林清強強調，愛河整治是一項長遠的市政革命，劉世芳當過副市長，要批評前應先了解高雄發展歷史。
現年80歲的退休攝影記者董青藍，從20歲開始拍攝愛河景觀，他也表示吳敦義對愛河整治功不可沒。
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