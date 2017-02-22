玉井蔣中正銅像拆了 王家貞：消滅中華民國

2017-02-22 16:29

〔記者蔡文居／台南報導〕玉井蔣中正銅像昨晚拆了！台南市議會黨團書記長王家貞今天下午痛批，市長賴清德和民進黨的做法是要消滅中華民國，國民黨對228事件已經道歉再道歉，賴清德市府團隊卻一再挑起仇恨！

王家貞怒指，賴清德和民進黨的要消滅中華民國，卻找不到台灣建國的基礎論調，只好讓台灣回到被日本人奴役的日本殖民時代。民進黨和賴清德難道忘了，日本入侵台灣大屠殺了40萬名台灣人，很多台灣人阿嬤的阿嬤還成為悲慘的慰安婦，一路走來，民進黨不擇手段建立日本殖民史觀，目的就是要剷除中華民國努力建立的一切。

王家貞表示，228已過了70年，國民黨道歉再道歉，並訂定228為國定紀念假日，就是希望國人不要重蹈覆轍。民進黨已全面執政，小英政府一再表示會促進族群融合，結果賴清德市府團隊卻一再挑起仇恨，撕裂族群，甚至還將成功大學的大學路封街辦228活動，賴清德要告訴年輕人什麼？是不斷的製造年輕人心中的仇恨，民進黨把228的歷史當他們的政治詐騙提款機！