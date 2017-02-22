| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

玉井蔣中正銅像拆了 王家貞：消滅中華民國

2017-02-22  16:29

〔記者蔡文居／台南報導〕玉井蔣中正銅像昨晚拆了！台南市議會黨團書記長王家貞今天下午痛批，市長賴清德和民進黨的做法是要消滅中華民國，國民黨對228事件已經道歉再道歉，賴清德市府團隊卻一再挑起仇恨！

王家貞怒指，賴清德和民進黨的要消滅中華民國，卻找不到台灣建國的基礎論調，只好讓台灣回到被日本人奴役的日本殖民時代。民進黨和賴清德難道忘了，日本入侵台灣大屠殺了40萬名台灣人，很多台灣人阿嬤的阿嬤還成為悲慘的慰安婦，一路走來，民進黨不擇手段建立日本殖民史觀，目的就是要剷除中華民國努力建立的一切。

王家貞表示，228已過了70年，國民黨道歉再道歉，並訂定228為國定紀念假日，就是希望國人不要重蹈覆轍。民進黨已全面執政，小英政府一再表示會促進族群融合，結果賴清德市府團隊卻一再挑起仇恨，撕裂族群，甚至還將成功大學的大學路封街辦228活動，賴清德要告訴年輕人什麼？是不斷的製造年輕人心中的仇恨，民進黨把228的歷史當他們的政治詐騙提款機！

廣告
  • 玉井蔣石銅像拆除，台南市議會黨團書記長王家貞痛批，市長賴清德和民進黨的做法是要消滅中華民國。（資料照，記者蔡文居攝）

    玉井蔣石銅像拆除，台南市議會黨團書記長王家貞痛批，市長賴清德和民進黨的做法是要消滅中華民國。（資料照，記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 蔣介石銅像 玉井 銅像
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：玉井蔣中正銅像拆了 王家貞：消滅中華民國


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.