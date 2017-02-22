2018選北市？ 蘇煥智：參選縣市年底決定

2017-02-22 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕前台南縣長蘇煥智先前曾放話2018要參選台北市長，不過今日他接受廣播專訪時指出，到時候2018「選是一定會選」，但蘇煥智對是否參選台北市長沒有正面回應，只說今年年底前會決定參選縣市。

蘇煥智指出，直轄市內城鄉差距擴大，讓鄉村地區沒落甚劇，原本下放地方所負責的事務都集中到市的一級機關，蘇煥智主張鄉鎮市應該要回復地方自治，也可避免買票、消除黑金文化。他也提到目前已找到志同道合的跨黨派朋友，以及認同直轄市「新區自治」理念的人，一起推動「6都候選人連線」。

至於明年是否會參加縣市長選舉，蘇煥智強調他一定會選，只不過要選哪一個縣市要等今年年底才會決定。隨後蘇煥智又被問到是否願意和他黨整合？他則回應目前尚未考慮到這。