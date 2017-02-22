| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

2018選北市？ 蘇煥智：參選縣市年底決定

2017-02-22  14:36

〔即時新聞／綜合報導〕前台南縣長蘇煥智先前曾放話2018要參選台北市長，不過今日他接受廣播專訪時指出，到時候2018「選是一定會選」，但蘇煥智對是否參選台北市長沒有正面回應，只說今年年底前會決定參選縣市。

蘇煥智指出，直轄市內城鄉差距擴大，讓鄉村地區沒落甚劇，原本下放地方所負責的事務都集中到市的一級機關，蘇煥智主張鄉鎮市應該要回復地方自治，也可避免買票、消除黑金文化。他也提到目前已找到志同道合的跨黨派朋友，以及認同直轄市「新區自治」理念的人，一起推動「6都候選人連線」。

至於明年是否會參加縣市長選舉，蘇煥智強調他一定會選，只不過要選哪一個縣市要等今年年底才會決定。隨後蘇煥智又被問到是否願意和他黨整合？他則回應目前尚未考慮到這。

廣告
  • 蘇煥智今日表示，2018「選是一定會選」，但對於是否參選台北市長沒有正面回應，只說今年年底前會決定參選縣市。（資料照，記者楊金城攝）

    蘇煥智今日表示，2018「選是一定會選」，但對於是否參選台北市長沒有正面回應，只說今年年底前會決定參選縣市。（資料照，記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2018九合一選舉 2018選舉 蘇煥智
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：2018選北市？ 蘇煥智：參選縣市年底決定


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.