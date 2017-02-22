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農會選舉敗選 蘇治芬再槓：驅逐用2000萬元買下總幹事的壞人

2017-02-22  11:57

〔即時新聞／綜合報導〕基層農會選舉，被視為指標區的雲林縣農會選舉，在藍綠二位前縣長運籌帷幄之下，綠軍幾乎是全軍覆沒，立委蘇治芬在臉書先指選舉制度不全，今天再以未點名方式指出「驅逐用2000萬元 買下總幹事的壞人」。

基層農會選舉，日前投票，牽涉到2018年大選，地方黨派大動員，但結果顯示，藍大綠小的政治版圖並沒有改變，不過，賄選傳言滿天飛，檢調也在投票日前後全面進駐，調查偵辦。

蘇治芬在選舉過後，於臉書上坦承敗選，不過指出，在雲林「應選45席農會代表，只當選9席；連主張限制連記都不到，贏家全拿，農會理事長、理事、監事全部一家親，如何監督？」。

蘇治芬於今早再度在臉書發文，指農會法不改革，農民會是「永遠的輸家」，並指出，只要改革得當，正常運作，農會比「比800壯士還好用」，還點名「選農會代表一票買到3000元，都是在幫總幹事做壞事」，指「這些候選人都在當總幹事的棋子，被利用了」。

蘇治芬還指「最可悲的是政府，輸送奶水給農會信用部，若能斷掉農會的奶水，鞏固供銷部，就會改變農會的文化，讓想為農民做事的專業人留在農會，驅逐用2000萬元，買下總幹事的壞人」。

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  • 立委蘇治芬。（資料照，記者廖淑玲攝）

    立委蘇治芬。（資料照，記者廖淑玲攝）

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相關關鍵字： 蘇治芬 賄選 農會總幹事 農會選舉
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