抗議領不到18％ 退休國民黨工揚言發動流血抗爭

2017-02-21 19:21

〔記者張凱翔／台北報導〕今下午國民黨資方與企業工會在北市府舉行第三次強制勞資協商會議，黨產會也以關係人身分列席。國民黨退休黨工聯誼會聞訊，便率領近20名退休國民黨工到北市府前抗議，嗆企業工會沒有為退休黨工爭取權益，現有近1400位退休黨工因黨產凍結領不到18%月退俸、生活困苦，若國民黨再不給錢，不排除下次有「激烈流血抗爭」！

國民黨退休黨工聯誼會理事長李彥鴻說，從去年8月停發18%的月退俸後迄今已經近7個月，然而近1400名退休黨工都是依靠這筆每月近2萬元的錢過生活，許多人年老生活無法自理、或是家人在醫院插管，怎麼可以因為政治鬥爭讓這些人生活無以為繼？國民黨不給錢是違反勞資雙方的契約，若勞動局不對黨部開罰，不排除下次會有「激烈流血抗爭」！

北市勞動局勞基科長黃毓銘說，前來抗議的黨工都已於民國86年以前退休，因此不符合《勞基法》對黨政團體員工的保障範圍，而且18%退休俸也不符合任何現有退休法令規範，應屬於國民黨與黨工之間的民事契約。勞動局已給退休黨工聯誼會勞資調解申請書，若他們願意申請勞動局會主持調解。

前來抗議的退休黨工王子芳，曾任國民黨交通事業公路黨部執行長，他的太太已經臥床插著鼻胃管5年，他說18%這筆退休俸對他而言是重要的生活支柱，但幸好他在退休前有存了400萬元，不然停俸近7個月他都不知道該怎麼活下去。