總統批司改議題不及格？ 林峯正：針對用字而已

2017-02-21 14:22

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議昨由第2組率先展開分組討論，昨天深夜會議全程錄影也公佈於總統府官網，供民眾點閱觀看。其中第2組召集人林子儀在會中提到，總統蔡英文看了籌委會準備的議題後，認為「對她而言不及格」，「不要說一般人看不懂，我也看不懂！」

對於總統的說法，會議副執行秘書林峯正今解釋，總統並非對議題內容有意見，只是單純針對議題用字遣詞太過專業提出意見。對此，昨天的會議中，可看到法律人委員致力於向非法律人委員進行議題的說明與解釋，未來也會以這個方式對外說明，以期能讓各界都清楚司改內容。