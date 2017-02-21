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續推軍常服繡團章 已繡臂章免拆

2017-02-21  12:10

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍計畫各單位今年3月起在軍便服縫繡團體臂章，以增進部隊形象、內部向心力，有媒體報導，有基層官兵稱該政策實施到一半喊「卡」，已繡的臂章還得拆除。對此，國防部發言人陳中吉表示，承辦單位好好問過，有單位3月1日縫製完畢，有些單位需要更多時間整理，國防部就給予更多餘裕時間，並沒有要暫停、縫好拆掉一事，會繼續執行。

雖國軍曾因保防安全因素，取消軍常服縫繡團體臂章政策，時隔49年後，再度恢復該政策，陳中吉表示，不同環境有不同需求，希望各單位都能貫徹命令，目前該政策會繼續執行。

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  • 國防部發言人陳中吉。（資料照，記者涂鉅旻攝）

    國防部發言人陳中吉。（資料照，記者涂鉅旻攝）

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