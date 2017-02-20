亞泥可續在太魯閣採礦 她怒嗆徐旭東：強姦整座山

亞泥花蓮廠位於太魯閣國家公園入口前的礦區。（資料照，記者游太郎攝）

2017-02-20 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕環保署長李應元去年上任時，曾宣示禁止亞泥續在太魯閣國家公園採礦，但最近經濟部礦務局又認定，亞泥花蓮廠屬於不用做環評也可以拿到展延許可的礦場。對此，名嘴蔡玉真在臉書發文痛批亞泥老闆、遠東集團總裁徐旭東。

蔡玉真今天的發文寫道，「徐旭東就是厲害，不管誰執政，都養了自己人。從法院到部會，都有替他辦事的人。Sogo經營權，可以『司法敗訴、行政翻案』。太魯閣採礦權可以在1997年連戰副總統兼任行政院長任內，專案會議通過延長20年。今年到期了，沒想到是經濟部裡面有人在幫他辦事，企圖繼續偷渡延長。」

蔡玉真語氣激動的說，「徐旭東，自己去看看花蓮吧！整座山都被你強姦了，撈上千億還不夠？還有公務員繼續當你的看門狗，繼續替你為非作歹，扒太魯閣國家公園的皮。如果民進黨小英政府擋不住，環保署長李應元擋不下了，那這個政府和馬英九真的就沒有不同了。」