除蝶戀花事故外 傳觀光局長請辭還有其他因素
2017-02-20 09:52
觀光局長周永暉決定自請處分請辭，昨出席國道五號交通事故罹難者追悼會，雙手合十、神情凝重。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花遊覽車翻覆造成重大傷亡，去年9月才上任的觀光局長周永暉認為應對蝶戀花事故負起責任，決定自請處分請辭，但傳出除了翻車事故外，周永暉請辭原因，還有決定台灣燈會主辦縣市引發爭議。
根據《蘋果日報》報導，交通部觀光局周永暉17日宣布，第29屆「2018台灣燈會」將由嘉義縣政府接棒，展區位於故宮南院對面，同時也宣布後年第30屆台灣燈會由屏東縣主辦，但傳屏東縣對此項決定不服；不具名人士指稱，屏東申請的是2018年，觀光局卻擅作主張在燈會閉幕前半小時才臨時通知屏東縣「被舉辦」2019年，引發屏東縣府不滿，甚至曾一狀告上行政院。
針對周永暉請辭一事，靜宜大學觀光系副教授黃正聰說，遊覽車發生重大傷亡事故令人遺憾，對周永暉為此請辭負責深感敬佩，但周永暉任職才5個多月，非戰之罪，目前是觀光亟待大步前進之際，見先檢討原因、亡羊補牢，建立安全的旅遊環境，人事異動可稍後再議。
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