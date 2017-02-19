洪不滿前黃復興主委遭挖腳 郝龍斌出言反酸

2017-02-19 18:51

〔記者何世昌／台北報導〕國民黨黨魁5搶1，選戰白熱化，洪秀柱、郝龍斌2人隔空交火。洪秀柱不滿前國民黨黃復興黨部主委王文燮遭郝挖角，出言譏諷；郝龍斌表示，他是因為理念、政見才獲得支持，並反酸「不像其他人有黨機器（支持），或以組織綁樁的方式來做」

由現任主席洪秀柱欽點的副主席郝龍斌、詹啟賢，跳出來與洪競選，另1名副主席胡志強則擔任郝龍斌競選辦公室主委。不僅如此，洪秀柱還被郝龍斌挖牆腳，前國民黨黃復興黨部主委王文燮也將出任郝龍斌競選辦公室主委。

對此，洪秀柱接受電視台專訪時表示，有些人是支持她的，但以前的老長官再三拜託，基於人情，就去幫他站台；「是不是真的幫忙？我覺得未必，表面並不代表真相」。

郝龍斌今出席設計座談會時受訪回應，每逢選舉就很敏感，當他獲得好友支持時，其他人難免有些吃味或心情不好。郝反酸，支持者都是認同他的理念或政見，「不像其他人有黨機器（支持），或以組織綁樁的方式來做」。

值得一提的是，2014年縣市首長選舉、2016年立委選舉，國民黨候選人將前總統馬英九視為「票房毒藥」，紛紛避之唯恐不及。但馬英九卸任後，聲望止跌回升，國民黨主席參選人更是找盡理由與馬攀關係。前副總統吳敦義昨日也特別出席活動強調，受到馬英九「節儉」、「廉能」耳濡目染，從此高鐵不搭商務艙；郝龍斌競選辦公室明將成立，並「搶頭香」邀請馬英九出席站台。

對此，前總統府副秘書長羅智強認為，「國民黨都是一家人」，而馬總統是「大家長」，參選人希望得到大家長的祝福，是人之常情。

郝龍斌則表示，感謝馬總統特別撥冗參加，具鼓舞士氣之效；他話鋒一轉，比起站台更重要的是政見，但其他參選都僅強調個人優點或過去經歷，針對黨發展方向避而不談。

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