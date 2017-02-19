三民主義救國民黨？徐永明吐槽洪秀柱：政治智商為零

時力黨團總召徐永明表示，洪秀柱的回復三民主義說，讓人覺得她「政治智商為零」。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-19 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱昨提到，若要拯救國民黨，就要回復黨魂，還感嘆「三民主義」」被眾人遺忘，考試不考，連哪三民都不知。對此，時代力量黨團總召徐永明今表示，洪的言論，讓人覺得她「政治智商為零」，「連87分都沒有」。

徐永明在臉書粉專發文指出，針對洪秀柱18日於直播專訪中的回答，「凸顯出國民黨高層永遠走不出小圈子的幼稚心態」。徐永明表示，洪秀柱執著一個主義、思想沒錯，「但她錯以為國民黨失去政權的原因，是人民忘卻『三民主義』，所以只要強迫人民重拾『三民主義』，就能贏得人民信任，重返執政」，形容洪的心態本質很像北韓金氏家族，「強迫人民學習一個主義、一種意識形態，把人民當白癡在操弄」。

徐永明表示，解嚴後台灣早已邁向多元發展，民眾會就關心的問題，提出一套自身看法，與志同道合者合作，爭取改變社會的機會，然而，「洪秀柱的腦袋還在戒嚴」，建議她與其亂發言，不如學台南市議員謝龍介參加「眼球中央電視台」，「看看時下年輕人怎麼去嘲弄「中華民國」，卻大受歡迎的！」

網友也在底下留言力挺徐永明的說法，怒嗆洪「三民主義能吃嗎？」、「你們喜歡，自己去考就好了，不要牽拖別人」，也有人酸「好可憐喔！至今還食古不化，看來國民黨真是要垮了」。

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