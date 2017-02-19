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蔡依珊參加快問快答 鄉民：加拿大國籍放棄沒？

連勝文與蔡依珊。（資料照，記者潘少棠攝）

2017-02-19  10:25

〔即時新聞／綜合報導〕連勝文妻子蔡依珊日前接受《Beauty》雜誌訪問，在快問快答節目中爆料連勝文有很多事情會激怒她，網友在PTT上熱烈討論，有網友問卦：「媒體什麼都問，怎麼沒有問她當時不是要放棄加拿大綠卡，不知道放棄了沒？」

蔡依珊接受《Beauty》雜誌訪問，在快問快答節目中她幾乎什麼都答，就連被問到「另一半說什麼或做什麼會激怒妳？」也老實說「太多會惹到我」。

蔡依珊在連勝文選台北市長時，被爆除了台灣護照外，蔡依珊以及2個兒子都有加拿大國籍，2014年11月12日連勝文出面說已委託律師辦理放棄手續，強調蔡依珊在4月23日已申請放棄加拿大籍、委請律師處理，但相關程序還在處理中。不過由於後來柯文哲當選，這件事也逐漸被淡忘。

有網友在PTT上分享該新聞，但網友「l42857」好奇問卦：「媒體什麼都問，怎麼沒有問她當時不是要放棄加拿大綠卡，不知道放棄了沒？有八卦嗎？」其他網友留言「等自動失效」、「再問不錄了喔」、「等到勝文宣佈參選你就知道了」、「沒上幹嘛放棄 ，上了再看看」。

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