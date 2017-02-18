不認同敬老金一次性消費 柯P：長照系統比較好

台北市長柯文哲18日前往松友社區，當社區一日醫生，並了解社區環境。（記者方賓照攝）

2017-02-18 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今日出席聯合醫院一日社區醫生計畫，再次談到重陽敬老金的議題，他堅定地表示，與其發1500元後不理老人，當然還是有系統性、長遠性的長照比較優。

綜合媒體報導，柯文哲上任後因取消重陽敬老金遭到批評，他今日中午到神農宮與老人共餐時，強調他不贊成一次性消費，反問「發1500元就不理他，和長照系統哪個比較好？當然是有長遠性、組織性的老人照護系統比較好」。

柯文哲提到，老人共餐是讓長輩走出戶外，彼此相聚的一種方式，如果能藉機幫忙量血壓、打流感疫苗、或提供打麻將等娛樂設施會更完善。他還說，比起美國集中式的管理，亞洲社會還是比較喜歡待在家裡和社區，能夠和熟悉的朋友聊天，且公廟是大家常聚集的地方，因此能以動員的方式推動。

網友留言力挺柯P取消敬老金的決定，「這才是真長照 給1500對於這些老人困境和問題一點幫助都沒有」、「做法正確，但是會流失選票。了不起，負責！」、「長久使用，發錢真的毫無CP值可言...」、「1500真的只是綁樁而已 ，天龍國有錢人最多的地方」。