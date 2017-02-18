陳庚金「能撈就撈」言論 郝龍斌：民進黨操作

國民黨中評會主席團主席陳庚金（左）。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-18 11:18

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中評會主席團主席陳庚金呼籲現職軍公教人員「能撈就撈」、「大家來拖垮這個政府」，當天在場的國民黨主席參選人郝龍斌今日首度回應此事，強調陳庚金只是情緒性發言，有點不恰當，卻指控民進黨在操作此事。

郝龍斌呼籲大家要注意，陳庚金當過人事行政局長，會如此的憤怒，就是民進黨改革版本不僅影響軍公教權益，也傷害他們的尊嚴，民進黨刻意利用此事來鬥爭陳庚金，企圖轉移施政不佳、改革版本不好的焦點，這件事情大家才應該追究﹗

由於胡志強擔任郝龍斌的競選主委，媒體詢問此事是否影響他的選情？郝龍斌未正面回應，只說胡志強已經在臉書上清楚說明，並再次強調這只是一些退休軍公教一時氣憤的情緒性發言，雖不恰當，但大家更應重視民進黨版本不符合軍公教權益，並以此轉移焦點，他希望民進黨不要再用鬥爭的手段來對付退休軍公教。

此外，國民黨主席參選人詹啟賢則表示，當天他並不在現場，實際狀況不清楚，所以無法精確評論，但多少已聽到大家的說法，他認為，所有軍公教仍會儘心儘力為國家社會做事，不會因此就改變做事情的態度，也不會因此失去傳統的優良服務精神。

詹啟賢還說，退休軍公教年金的問題，政府應該多負起一些責任，軍公教的待遇並非他們吵來、要來的，而是政府的承諾，如果政府有困難，不能歸咎於他們，如果醜化他們就非常不應該。

詹啟賢說，如何把經濟的大餅做大，讓大家有好的退休生活，這是政府的責任，政府應該更努力，尤其過去幾年基金的報酬率不好，如今既然政府財政有困難，就應謙虛的與退休軍公教一起平心靜氣的談，大家如何共體時艱，而且不需要一次解決，可以緩慢、分期的處理，讓大家渡過困難。