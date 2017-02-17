郝龍斌拆除未達年限Zoo mall 監察院約詢動物園
〔記者鍾泓良／台北報導〕動物園服務中心Zoo mall因經營不善成蚊子館，郝市府因認定建築有公安疑慮，2014年拆除5棟建築物拆除並開闢成廣場綠地。監察院1月約詢動物園，質疑當時建築物未達使用年限變拆除，更質疑動物園是否拿錯誤資訊給郝龍斌，促使拆除。議員李慶元表示，動物園早在2011年時決定做水族館，也以此為前提做耐震評估，但當時水族館根本未經議會同意，郝卻仍執意依此評估報告拆除Zoo mall，質疑是先射箭再畫靶。
Zoo mall總共有ABCDE五棟建築物，其中ABCD使照2002年領取，使用年限為12年；E棟使照1996年領取，使用年限為18年，2014年拆除時均未達法定拆除年限55年。
動物園1月9日因Zoo mall拆除遭監察院約詢，根據動物園報告，監察院提問動物園是否為了將建築物拆除，把有拆除立即拆除急迫性的錯誤資訊呈現給郝龍斌，更質疑動物園是因為覺得維護管理麻煩才一直想要把5棟建築物拆除。動物園報告中答覆，鑑定報告載明建物耐震能力不足，且補強費用將超過重建費用50％，符合拆除重建標準。
對此，李慶元表示，動物園2011年便委託台灣省結構工程技師公會辦理耐震評估，數據均顯示無須補強，但結論時又說因未來要改為水族館，考慮水載重等因素原建築有耐震疑慮，建議拆除；北市府2012年7月也依此報告向台北市審計處申請報廢拆除，審計處同年11月備查。
李慶元指出，此舉是先射箭再畫靶，因無論是耐震不足或補強經費過高都是以蓋水族館為前提，但園方直到2012年才向議會提出水族館規劃，2013年至議會報告時也遭議員砲轟，至此胎死腹中，最終郝龍斌在明知水族館已不可行的狀況下，仍在2014年8月下令拆除。李估計，當時若是維持Zoo mall原使用去補強，費用僅會是興建費用7億元的10％至20％，絕不到50％。
另外，動物園報告中也提到，建築物廢除前後樽節2872萬元，李慶元就笑，如果這麼多樓地板面積，動物園都沒有辦法依此創造超過2800萬元的盈餘，那還有誰相信動物園有營運能力？
動物園發言人曹先紹證實遭約詢，園方會配合監察院調查。而郝龍斌明知水族館未獲議會同意，卻依此耐震評估執行拆除，曹表示，當時市府高層是考量到公安、營運，甚至文化局委託評估才決議全區拆除，不認為單靠一份動物園報告就能決定Zoo mall去留。
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標題：郝龍斌拆除未達年限Zoo mall 監察院約詢動物園
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