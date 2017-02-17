婦聯會7成資產捐長照 黨產會：應全數還財於民

2017-02-17 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會今（17日）表示將捐出280億元投入長照，其中160億捐給政府主管機關、60億給社福機構、60億給財團法人振興醫院。對此，振興醫院表示該款項將用於興建長照大樓；黨產會認為這些資產應還財於民，而非交給自家經營的醫院；衛福部官員則表示，尚未接獲確切訊息，但若要捐款應交給政府較合適。

綜合媒體報導，婦聯會今（17日）發表聲明指出，將從381億元的總資產中提取7成約280億元，捐作長照公益用途。

振興醫院晚間表示，該院配合政府推動長照政策，已決議通過長照發展計畫，由於計畫所需經費甚鉅，60億元的婦聯會捐款將用於興建長照大樓，盼對長照政策有所貢獻。

黨產會發言人施錦芳則表示，樂見婦聯會將得之於民的資產挹注到長照基金，但她也提到，婦聯會若將全數資產皆捐做長照、還財於民，而非婦聯會主委辜嚴倬雲經營的醫院，更能讓全臺灣人民感受到婦聯會做公益的誠意。

對於捐給主管機關的160億元經費，衛福部社會及家庭署署長簡慧娟則說，目前尚未接獲確切的訊息，她認為婦聯會若要捐款，應該捐給政府比較合適。衛福部預計今年長照經費約300多億元，若婦聯會捐款順利投入，可望再增加160億。