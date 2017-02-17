反年改喊能撈就撈、搞垮政府 鄉民：KMT正常發揮

陳庚金昨天呼籲現職軍公教「能撈就撈」，獲得台下回響。（記者廖振輝攝）

2017-02-17 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革引起部分軍公教族群反彈，曾任行政院人事行政局長的國民黨中評會主席團主席陳庚金昨天呼籲現職軍公教「能撈就撈」、「能混就混」的言論，今天持續在網路上發酵，網友酸說，「國民黨正常發揮」。

全國公教軍警暨退休人員聯合總會昨舉行會員大會，陳庚金在會中砲轟年金改革，呼籲所有現職軍公教人員「能撈就撈」、「能混就混」、「大家來搞垮這個政府」，除了參選國民黨主席的韓國瑜附和，國民黨副主席胡志強也稱讚陳：「講得真是有模有樣，充滿情感和意義呀！」

新聞傳至PTT上八卦版，引起鄉民討論，有鄉民酸說，「如果承認自己是出來撈的，以後就不要再談尊嚴！！」「撈好撈滿」、「出來秀下限了」、「有這群人在 還需要其他敵人嗎？」「誠實推」、「難怪被一堆人看不起」、「能撈就撈的尊嚴不容汙衊」、「表裡如一給推」。