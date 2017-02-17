舉薦司改代表起爭議 許宗力承認「踩到地雷」

2017-02-17 00:03

〔記者錢利忠／台北報導〕全國司法改革國是會議分組會議將於下週一（20日）召開，司法院長許宗力前天因舉薦高榮志、尤伯祥、林永頌、高祥輝及林實芳等5人擔任司改國是會議律師代表，遭法官批評成員多來自民間司改會或與司改會理念相近，質疑名單黑箱作業；許宗力傍晚6點多在法官論壇上以「鄉民」身分發表「寫在司改國是會議前夕」文章，承認踩到地雷。

許宗力的全文如下：

各位法官大家好：

看到近日論壇上法官的發言，不論是對我個人的批評指教，或對於法官退休給付可能的變動，我都有管道知悉、拜讀，並且強烈感受到法官們對此等問題的焦慮與憂心，作為司法團隊的一員，我何嘗不是如此？但有些問題發生得太突然，我來不及親自澄清，有些問題則公開回應未必是最好的方法，因此耽擱了大家的期待，敬請諒解。現在，容我在此也充當鄉民，向大家提出幾點說明：

首先，就我推薦五名律師擔任司法改革國是會議委員的問題，因為是記者直接問祕書長，經祕書長問我後，答覆記者，而非我不親自說明。至於推薦理由，祕書長已在本論壇說明，我想再次強調，司改籌備委員會決議5位律師由對司改積極建言的民間團體的律師中推薦，所以我很自然地就推薦民間司改會、台權會與婦女新知等民間團體的律師（也有其他籌委推薦提倡陪審制的律師），且根本未徵求其同意，沒想到我踩到了地雷，也當然沒想到只在籌委內部知悉的推薦名單會被有心人流傳出去，作為打擊我的工具。

我不是法官出身，雖曾略有耳聞，但真不知法官們痛恨民間司改會已到如此勢不兩立地步，但總認為，即使意見不同，即使其平素批評法官有過當之處，但我們應該有寬宏胸襟，允許他們參加司改國是會議一起討論司改議題，召開司改國是會議卻不邀請倡言司改不遺餘力的民間司改會（不論你贊成或不贊成其主張）參加，總是有點缺憾。不知「通敵」（好可怕字眼，實擔當不起 ^ ^）問題可否就此打住？

其次，就法官退休給付的問題，我當然知道這個問題的重要性，也能體會社會上對此問題的敏感性，因此在我獲立法院審查通過正式就任之前，就請祕書長（尚未就任）及人事處長與年金改革委員會主事者協調、溝通，先將法官退休金問題，抽離與殺戮戰場幾無兩樣的該委員會，期待此議題可以在日後相對較有理性討論空間的司改國是會議討論。

當府方提議將處理此問題的時程提前，俾與公務員年金改革方案一併提出立法院時，我即率司法院四首長於總統府與負責年改的副總統、行政院林政委以及考試院周部長展開第一輪協商、討論，在此之前，我們行政團隊也已陸續利用機會詢問若干法院首長、基層法官們意見，雖未能全國性廣泛徵詢，但大略知道法官們心中的那條線落在哪裡至哪裡的區間，並以最有利的條件與府方協商，目標是獲致一個人民與法官都能接受的合理方案，協商過程，大家應該可以理解，我們有不能公開協商資訊的苦衷（媒體知悉，有心人一定打壓），但我們已提供說帖讓府方知悉法官的超量工作負擔，府方也認同沒有相搭配的誘因，非但吸引不了優秀人才擔任法官，也會造成現職法官的離職潮，最後是司法的災難，也是全國人民的大災難。

總之，法官退休給付關係司法的運作與發展，重要性非同小可，我當然必須全力以赴。在此特須澄清的一點是，絕無所謂早已經與副總統達成所得替代率6成之共識一事（耳語不知從何而來？）。

再者，我深知目前司法的困境，法官們終日辛勞，並未獲得合理的肯定與信賴，司法已到非改不可的地步。因此，從被提名為司法院院長之時起，我就規劃了司法改革藍圖，並立下決心推動司法改革。有關我對司法改革的主張、方法、願景等，請參照我發布的新聞稿及就職演說。我不喜歡以華麗的詞藻作為妝點，我希望以務實的態度，進行深刻的、效率的、有感的改革，期望全體法官均因司法改革而重享應有榮耀。

而其中，如何減輕法官的工作負荷，又為司法改革成功的基本大前提，因此，不論在提到司法改革國是會議中討論的議題，例如金字塔型訴訟程序與組織、中央機關總員額法的排除、訴訟外解決紛爭機制之建構等，或司法院預定自行推動的方案，例如簡化裁判書類、增加法官助理、簡化訴訟程序、擴大認罪協商、建議檢察官提昇緩起訴、職權不起訴比例、民事二審獨任裁判等等，均以改善法官工作負荷為目標。在法官必須依據法律審判的憲法要求下，許多改革都必須進行修法，時程上可能不是垂手可得，但我們會積極推動。

關於司改國是會議討論的議題，詳細內容請各位參考總統府司改國事會議網站，我們不迴避任何議題，且每一議題，都會適時提出司法院主張，盡全力說服多數國是委員支持、通過。其中，我不諱言，金字塔訴訟程序與組織的通過，需要花極大氣力說服律師，雖然不易，但我們會努力；至於法官們非常關心的人民參與審判問題，我可以在此坦然向大家報告我的看法，至少我認為陪審制有嚴重違憲之嫌，因為陪審制的判決是不附理由的，我很難想像不附理由的有罪或不利判決在正當程序面前站得住腳，當然，除非修憲，學美國憲法，明白規定人民有請求陪審團審判的權利。

最後，我要說明的是，絕大部分法官都非常認真與優秀，因此，如何將我們法官實際的表現，讓國人了解，有賴於司法與社會對話管道的建立與暢通，因此司法院將於近日成立專責小組，負責此一業務，讓司法的真實成為人民的感覺，如此法官要重享應有榮耀，應非不可能。總之，改革向來不是容易的事，期待我們一起打拚，共同克服困難，迎向希望的未來。敬祝大家身體健康，平安如意。

許宗力 敬上