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當著洪秀柱面開炮 藍委：這樣選舉國民黨永遠沒救！

2017-02-16  17:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨今日下午舉行立法實務研討會，討論立法院本會期國民黨團優先法案，要為食品安全把關、反對美豬進口等議題。黨主席洪秀柱到場致詞強調，黨中央及黨團要減少讓外界見縫插針；藍委陳超明則對黨主席選舉開炮，「這樣選舉國民黨永遠沒有救，」選舉應延後2個月，開放只要繳200塊，就可以來投票。

洪秀柱表示，外部喜歡見縫插針，說黨團和黨中央意見不合，黨內有不同意見有何稀奇，現在國民黨完全沒有秘密，連中常會都攤開在陽光下，未來要減少外界見縫插針，黨也不能分裂，及被人挑撥離間。

在開放立委向黨主席溝通時，陳超明直言，黨主席選舉在民間反應不好，民間感受不到黨要改革，每天都是負面新聞，自己要講出實在話，「這樣選舉國民黨永遠沒有救！」

陳超明呼籲，你們都沒有在鄉下跑，黨一定要重新改造，應該要把黨主席選舉延後兩個月，開放只要繳200塊就可來投票，「怕什麼！」

陳超明批評，你們都不知到下一代的變化，今天大家一直去爭取黃復興，好像黃復興創造了國民黨，選舉應該是要認同國民黨，就可以來投票。

陳質疑，國民黨為何不敢民調，不要先去設定範圍，不然這個主席選出來，絕對不值得大家尊重，國民黨不知何時才能執政，不要整天想當官，離開國民黨的新黨、親民黨都可以回來，不然永遠沒有新氣息，「自己是老實話、老實講。」

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  • 立委陳超明當著洪秀柱面開炮，稱這樣選舉國民黨永遠沒救。（資料照，記者陳志曲攝）

    立委陳超明當著洪秀柱面開炮，稱這樣選舉國民黨永遠沒救。（資料照，記者陳志曲攝）

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