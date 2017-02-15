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吳澤成小內閣傳變動 宜縣3局處受影響

秘書處長宋隆全去年十月從文化局副局長一職轉接秘書處長，現則轉任參議。（資料照，記者簡惠茹攝）

2017-02-15  12:47

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭代理副縣長吳澤成上任後，副縣長風波剛平息，由前體委會副主委朱壽騫接任，明天將舉行佈達典禮，除此之外，縣府小內閣也將有一波調動，農業處、勞工處、秘書處都傳出變動。

吳澤成接任代理縣長後，副縣長空缺經過一番爭議，前天確定由朱壽騫出任，各界也都表示肯定、支持，而縣府小內閣接下來也將有些微調動，由於宜蘭縣政府原農業處副處長張經緯隨農委會主委林聰賢入閣，副處長空缺將由原勞工處副處長李新泰接任。

此外，秘書處長宋隆全去年10月從文化局副局長一職轉接秘書處長，現則轉任參議，處長職缺將由參議吳志宏回鍋接任，吳志宏並兼任縣長辦公室主任。

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