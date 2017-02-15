洪秀柱領導出啥問題？ 葉匡時：5個副主席3個反

前交通部長葉匡時指出，國民黨主席洪秀柱任命的5位副主席，竟有3個反對洪連任，他質疑「洪的領導方式究竟出了什麼問題？」（資料照）

2017-02-15 09:07

〔即時新聞／綜合報導〕近來國民黨將進行黨主席選舉，黨內各方人馬爭相角逐，前交通部長葉匡時今天在網路撰文寫到，黨主席洪秀柱任命的5位副主席，竟有3個反對洪連任，葉匡時質疑「洪的領導方式究竟出了什麼問題？」

葉匡時今早在臉書撰文寫到「洪秀柱原有五位副主席，詹啓賢，胡志強，郝龍斌這三位都挺身出來反洪連任。另兩位副主席，林政則是沒聲音的，陳鎮湘則是洪後來延攬來綁黃復興的。為什麼會這樣？洪的領導方式出了什麼問題？」

另外，近來國民黨主席參選人郝龍斌成立競選辦公室，副主席胡志強名列辦公室主委，被外界解讀是「郝強」連線成形。就有媒體披露，洪秀柱原本還希望胡志強代理黨主席，對於對方出走郝陣營，她哀怨表示「要走也不說一聲」

葉匡時今早在臉書撰文寫到「洪秀柱原有五位副主席，詹啓賢，胡志強，郝龍斌這三位都挺身出來反洪連任」（圖截自葉匡時臉書）