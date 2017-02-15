| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 政治

洪秀柱領導出啥問題？ 葉匡時：5個副主席3個反

前交通部長葉匡時指出，國民黨主席洪秀柱任命的5位副主席，竟有3個反對洪連任，他質疑「洪的領導方式究竟出了什麼問題？」（資料照）

2017-02-15  09:07

〔即時新聞／綜合報導〕近來國民黨將進行黨主席選舉，黨內各方人馬爭相角逐，前交通部長葉匡時今天在網路撰文寫到，黨主席洪秀柱任命的5位副主席，竟有3個反對洪連任，葉匡時質疑「洪的領導方式究竟出了什麼問題？」

葉匡時今早在臉書撰文寫到「洪秀柱原有五位副主席，詹啓賢，胡志強，郝龍斌這三位都挺身出來反洪連任。另兩位副主席，林政則是沒聲音的，陳鎮湘則是洪後來延攬來綁黃復興的。為什麼會這樣？洪的領導方式出了什麼問題？」

另外，近來國民黨主席參選人郝龍斌成立競選辦公室，副主席胡志強名列辦公室主委，被外界解讀是「郝強」連線成形。就有媒體披露，洪秀柱原本還希望胡志強代理黨主席，對於對方出走郝陣營，她哀怨表示「要走也不說一聲」

葉匡時今早在臉書撰文寫到「洪秀柱原有五位副主席，詹啓賢，胡志強，郝龍斌這三位都挺身出來反洪連任」（圖截自葉匡時臉書）

葉匡時質疑「洪的領導方式究竟出了什麼問題？」（資料照，記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 副主席 國民黨 洪秀柱 葉匡時
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：洪秀柱領導出啥問題？ 葉匡時：5個副主席3個反


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.