國民黨辦市長選舉預選民調 4角逐者都輸林智堅

2017-02-14 18:31

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市黨部在農曆過年前的1月12日至14日，進行下屆市長選舉第1次內部預選民調，民調結果已出爐，參與民調的4人雖都胸有成竹，認為民調結果不差，但若對比現任市長林智堅，4人民調都不理想，對此，4人都說有繼續努力空間，也會把接下來的兩次民調都走完，期許營造黨的團結。

國民黨新竹市黨部主委廖陳邦說，已將民調結果提供給4名參與預選民調者參考，包括現任市議員林耕仁、鄭正鈐及前市長許明財、前立委呂學樟；廖陳邦以跑步為喻表示，第一次預選民調只是起跑，是做為各參與預選民調者的參考數據，並提供參與民調者自我評估，至於應該進步或加強衝刺的部分，就要看4月份及8月份的第2次和第3次民調結果。

廖陳邦說，此次預選民調是以4名參與者進行政黨對比和黨內互比，結果如何僅做為參與者參考及努力的方向，黨部不會對外公布，期許營造黨的團結和諧。

有意問鼎國民黨主席的前副總統吳敦義，今天來到新竹市眷村票倉搶攻黨主席選票，包括參與黨內市長選舉預選民調的林耕仁、許明財和呂學樟，都出席以增加曝光率，3人對第一次預選民調結果都顯出自信心，3人都說自己的民調數據還不錯，但也提到在「政黨對比」項目，國民黨4人對上現任民進黨籍市長林智堅，都還有努力空間，因此不會掉以輕心，會以拉近與林智堅的民調數據做為努力目標。

參與預選民調的4人強調，1月份的預選民調只是剛開始，接下來還有兩次預選民調，期許透過良性及公平競爭，凝聚黨內共識。