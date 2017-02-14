郝強合體 洪秀柱怨：要走也不說一聲

胡志強（左）出任郝龍斌（右）競選辦公室主委，傳讓洪秀柱（中）不滿。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-14 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人郝龍斌成立競選辦公室，國民黨副主席胡志強名列辦公室主委，被外界解讀是「郝強」連線成形。有媒體披露，國民黨主席洪秀柱原本還希望胡志強代理黨主席，對於對方出走郝陣營，她哀怨的表示，「要走也不說一聲」。

根據《中國時報》報導，郝龍斌競選辦公室成立大會預計20日舉行，但發出的茶會邀請函已將胡志強列名辦公室主委，等於洪秀柱任命的5位副主席郝龍斌、胡志強、詹啟賢、林政則、陳鎮湘，已走掉郝、胡、詹三位大咖，讓上週三中常會還暗示請胡志強代理黨主席的洪秀柱，不太諒解的表示，「要走也不說一聲」。

由胡志強擔任總會長的退休軍公教聯合總會，日前由副會長林水吉、胡筑生、陳榮洋、簡明勇等人的名義，發表聯合聲明呼籲洪秀柱「優雅轉身」、「功成身退」，扮演扭轉乾坤的巾幗英雄，終結互相殘殺的黨主席選舉內鬥，讓國民黨協調出最適合的黨主席人選。